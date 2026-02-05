こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HDバンク、堅固な資本基盤のもと、利益を大きく拡大、新たな成長局面に
ベトナム・ホーチミンシティ - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - ホーチミン市開発商業銀行（HDバンク、証券コード：HDB）は、2025年の税引き前利益が前年比27.4%増の21.3兆ベトナムドン（8億2,050万米ドル）となり、目標を上回ったことを発表しました。
収益性と主要指標は銀行セクターの中でトップクラスの水準を維持し、当行の持続的な成長力を示す結果となりました。
第4四半期の3ヶ月間の利益は6.5兆ドン（2億5,030万ドル）を超え、2024年第4四半期と比較して60%増加しました。
2025年末時点の連結総資産は、前年比33.5%増の931兆ドン（358億ドル）でした。資金調達総額は832兆ドン（320億ドル）で、預金は28.2%増加しました。
中小企業、サプライチェーン、生産、事業、輸出、グリーン事業など、リスクが比較的低く長期的な成長が見込まれる分野に重点的に融資を行い、貸出残高は34.3%増の588兆ドン（226億ドル）となりました。この戦略により、当行はリスクを効果的に抑制しながら高い成長を維持しました。
営業利益総額は25.4%増の42.7兆ドン（16億ドル）に増加しました。これは非資金利益が前年比2.5倍と大幅に拡大し、全体の18.6%を占めたことが大きな要因でした。
自己資本利益率（ROE）は業界最高水準の25.3%となり、総資産利益率（ROA）は2.1%でした。今年、HDバンクは株式配当および無償株式の発行を合わせて約30%の株主償還を行い、株主を重視する姿勢を改めて示しました。
不良債権（NPL）比率は1.66%と低水準を維持しました。バーゼルII基準に基づく自己資本比率は業界最高水準の16.7%に達し、直ちに増資することなく、融資や事業規模の拡大に向けた十分な余力を確保しました。
また2025年はHDバンクの長期戦略において重要な節目となりました。DongA Bankの取得が完了し、新たにVikki Digital Bankの名称で新世代のデジタルバンクとして生まれ変わりました。初年度において、Vikkiアプリのダウンロード数が210万件を超え、デジタルバンキング、リテールバンキングの強力な成長のポテンシャルが示されました。
また、HDバンクの子会社であるHD SAISONの利益は1.39兆ドン（5,350万ドル）、ROEは22.5%となりました。
HDバンクは現在2,500万人以上のお客様にサービスを提供し、個人向けの取引の94%がデジタルチャネルをとおして行われています。
ムーディーズは2025年にHDバンクの信用格付けをベトナムの銀行の中で最高レベルに引き上げました。これにより、当行の健全な財務状況と長期的な成長の見通しに対する投資家の信頼がさらに高まっています。
