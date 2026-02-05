「明星 映画ドラえもん​ 新・のび太の海底鬼岩城 2品」 2026年2月23日(月)新発売

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開を記念しカップめんを限定発売

映画の世界観をモチーフにした一杯を食べて映画館にGO!

「明星 映画ドラえもん ​新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」

「明星 映画ドラえもん​ 新・のび太の海底鬼岩城 BBQしょうゆ味ヌードル」を​2026年2月23日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開を記念して、カップめん「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」と「(同) BBQしょうゆ味ヌードル」を、2026年2月23日(月)に全国で新発売します。

パッケージはドラえもんのオリジナルイラスト入り!

フタうらでは作中に登場する「ひみつ道具」を紹介





『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年2月27日(金) に公開されます。映画の世界観を楽しめるカップめんとして、映画の内容にちなんだ食材を使用したり、パッケージデザインに映画の一場面を盛り込みました。

「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」は映画に登場する超巨大なイカから着想を得て、イカの風味を際立たせたシーフード味のカップめんです。具材には「イカ風かまぼこ」や「イカ」などを使用し、スープはイカの旨みやコクが広がるシーフード味の白湯スープに仕立てました。

「(同) BBQしょうゆ味ヌードル」は作中の海底でのキャンプシーンをイメージした、肉の風味が広がる甘辛いバーベキュー味のカップめんです。具材には豚肉ダイスなどを使用し、スープはバーベキューをイメージした肉のコクやスモークの香りで特徴づけたしょうゆ味のスープに仕立てました。

パッケージデザインには、ドラえもんやのび太くんなどが登場。それぞれのフレーバーに合わせて、「シーフード味ヌードル」では海中を、「BBQしょうゆ味ヌードル」では海底でバーベキューを楽しむドラえもんたちの様子が描かれています。中でも、驚いた表情のドラえもん (シーフード味ヌードル) と、仲良くバーベキューの串を持つドラえもんとのび太くん (BBQしょうゆ味ヌードル) は、この商品のために描かれたオリジナルイラストです。

さらに、フタを開ける瞬間も楽しんでいただけるよう、フタうらには作中に登場する「ひみつ道具」をランダムで記載し、紹介しています。どの道具に出会えるか、食べる直前までワクワク感が続く仕掛けになっています。

ぜひカップめんを食べて、一緒に映画の世界観を楽しみましょう!

(左)「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」のオリジナルイラスト

(右)「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 BBQしょうゆ味ヌードル」のオリジナルイラスト

■商品特長

明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル

麺 : つるみがあり食感のよい麺。

スープ : 魚介の旨みをベースに、イカの旨みとコクで特徴をつけたシーフード味の白湯スープ。

具材 : キャベツ、スクランブルエッグ、イカ風かまぼこ、イカ、にんじん。

明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 BBQしょうゆ味ヌードル

麺 : つるみがあり食感のよい麺。

スープ : バーベキューをイメージしてスモークの香りで特徴づけた、香ばしい肉の風味やコクがある、甘辛いしょうゆ味のスープ。

具材 : 豚肉ダイス、コーン、ネギ。

■映画に登場するドラえもんの 「ひみつ道具」 をフタうらで紹介!

カップめんのフタうらには、今回の映画に登場するドラえもんの「ひみつ道具」を紹介しています。ひみつ道具の種類は「シーフード味ヌードル」と「BBQしょうゆ味ヌードル」それぞれに３種類ずつあります。どれが出てくるかお楽しみに!

(左)「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」フタうらの一例

(右)「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 BBQしょうゆ味ヌードル」フタうらの一例

■『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎ガナゾよぶ未知の世界! 息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険!!

夏休みに海底でキャンプをすることになったドラえもんたち。

ひみつ道具の「水中バギー」や「テキオー灯」を使い、海底を探検する5人の前に、謎の青年・エルが現れる。彼は海底に広がるムー連邦に住む海底人だった!

そして、海底人が恐れる “鬼岩城” が活動を始めたとの知らせが…!!

“鬼岩城” とは一体何なのか…？地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発!

https://doraeiga.com/2026

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026





※画像ご掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

■商品概要