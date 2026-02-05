NEWS RELEASE

子宮内膜組織採取の新たなラインナップ

「ツイストロックシリンジカニューレ・システム」新発売のお知らせ

この度、ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社（本社: 東京都台東区、代表取締役社長: 榎 文子、 以下「ウィメンズヘルス・ジャパン」）は、子宮内膜組織採取器具の新たなラインナップとして「ツイストロックシリンジカニューレ・システム」（以下「本品」）の製造販売認証を取得しました。

＊＊「ツイストロックシリンジカニューレ・システム」について＊＊

本品は「ツイストロックシリンジカニューレ」と「プリファードキュレット」の2タイプ4種類の製品からなる吸引式の子宮内膜組織採取器具です。

「ツイストロックシリンジカニューレ」は陰圧を維持したまま子宮内膜組織を採取できる製品です。

カニューレと付属の専用シリンジを組み合わせて使用し、シリンジのプランジャを右に回してロック（固定）することで陰圧を維持します。ロック中は陰圧が持続するため、片手操作で全周的に組織を吸引・採取することができます。また、カニューレ先端のカーブは子宮への挿入を容易にします。

「プリファードキュレット」はカニューレとプランジャが一体型のピペットタイプの製品で、やわらかさと太さが選べる3種類があります。

本品は準備が整い次第、2月末より代理店各社を通じて全国一斉に販売開始いたします。

商品詳細については、https://womenshealthjapan.com/tlsc_system/をご参照ください。

ウィメンズヘルス・ジャパンでは、これまでも子宮内膜組織採取製品（Women’s MVA システムSVSセット）を販売しており、今回「ツイストロックシリンジカニューレ・システム」が加わることで、製品ラインナップが拡充し、シリンジタイプからピペットタイプまで目的に応じて製品を選べるようになりました。

本品の発売を機に、より簡便で低侵襲な子宮内膜スクリーニングに寄与することを目指します。



