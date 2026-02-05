国内売上No.1のSlimore Coffeeにカフェラテが登場！マイルドな飲みやすさで体重・お腹の脂肪対策
新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、2024年3月に発売し、機能性表示食品の粉末・顆粒インスタントコーヒー市場において国内売上No.1※1を獲得した「Slimore Coffee（スリモアコーヒー）」と同様の機能性関与成分を配合し、肥満気味の方の体重や内臓脂肪の減少をサポートするカフェラテ「Slimore Coffee Latte（スリモアコーヒーラテ）」を2026年2月15日（日）に新発売いたします。
Slimore Coffee Latte（スリモアコーヒーラテ）263.5g（31日分）／税込5,400円
【ポイント】
１. コーヒー由来クロロゲン酸類が、肥満気味の方の体重・内臓脂肪減少をサポート
２. Slimore Coffee（スリモアコーヒー）のおいしさはそのままに、よりマイルドな味わいへ
３. 砂糖不使用で、一般的なカフェラテよりもカロリーを抑えた設計
４. 不足しがちな栄養素であるビタミンD、カルシウムを配合
- ブラックコーヒーが苦手な人でも飲みやすい！
飲みやすさにこだわった、お腹の脂肪対策ができるカフェラテ
「Slimore Coffee Latte（スリモアコーヒーラテ）」は、機能性関与成分であるコーヒー由来クロロゲン酸類を配合し、肥満気味の方の体重や内臓脂肪の減少をサポートする機能性表示食品です。砂糖は使用せず、すっきり飲みやすい味わいに仕上げるため、ミルク成分をバランスよくブレンド。Slimore Coffee（スリモアコーヒー）の機能性はそのままに、ブラックコーヒーが苦手な方でも飲みやすいマイルドな味わいのカフェラテとして誕生しました。一般的なカフェラテよりもカロリーを抑えた設計で、年齢とともに不足しがちなビタミンDやカルシウムなどの栄養素までサポートします。ブラックコーヒーの苦味が苦手な方、カロリーが気になる方、お腹の脂肪※2が気になる方におすすめの商品です。
- 発売背景
近年、健康意識の高まりとともに、体重や内臓脂肪の減少をサポートする食品への関心は年々高まっています。当社商品「Slimore Coffee（スリモアコーヒー）」は、肥満気味の方の体重・内臓脂肪減少をサポートする成分を配合した機能性表示食品として、多くのお客さまにご好評をいただいてきました。一方で、お客さまからは「機能性には満足しているが、ブラックコーヒーの苦味が苦手」「牛乳を混ぜて飲んでいるが、カロリーが気になる」といったお声も寄せられていました。そこで当社は、飲みやすさと続けやすさをさらに高めた新たな商品として、「Slimore Coffee Latte（スリモアコーヒーラテ）」を新発売いたします。当社は今後も、パーパスである『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、お客さまに幸せや感動に満ちた笑顔あふれる毎日を過ごしていただくための商品を開発してまいります。
- 商品特長
コーヒー由来クロロゲン酸類が、肥満気味の方の体重・内臓脂肪減少をサポート
Slimore Coffee（スリモアコーヒー）同様、肥満気味の方の体重・内臓脂肪の減少をサポートする機能性関与成分であるコーヒー由来クロロゲン酸類を配合。コーヒー由来クロロゲン酸類は、コーヒー生豆に含まれているクロロゲン酸類であり、1日当たり180 mg以上摂取した場合、肥満気味の方の体重減少及び高めのBMIが改善することを確認しています。
Slimore Coffee（スリモアコーヒー）のおいしさはそのままに、よりマイルドな味わいへ
コクとまろやかさを出すために、ミルク成分をバランスよくブレンド。苦味を抑え、すっきりとした後味を実現することで、コーヒー本来のおいしさはそのままに、ブラックコーヒーが苦手な方でも飲みやすく満足感のある味わいに仕上げました。
砂糖不使用で、一般的なカフェラテよりもカロリーを抑えた設計
砂糖を使用しておらず、1杯あたり37.7kcal。Slimore Coffee（スリモアコーヒー）に牛乳を混ぜたものや一般的なカフェラテと比較して、カロリーを抑えた設計です。カロリーが気になる方でも、気軽に生活に取り入れていただけます。
不足しがちな栄養素であるビタミンD、カルシウムを配合
年齢とともに不足しがちな栄養素であるビタミンＤ、カルシウムを配合。内側から健康な体づくりをサポートします。
※1 【対象商品】機能性表示食品 粉末・顆粒インスタントコーヒー（対象期間中販売45製品）【調査概要】2024年10月～2025年9月の売上をIR・POS・広告・取材などにより算出。TPCマーケティングリサーチ調べ ※2 内臓脂肪
- 商品概要
商品名
Slimore Coffee Latte（スリモアコーヒーラテ）
容量・価格
31日分：263.5g／税抜5,000円（8％税込 5,400円）
15日分：127.5g／税抜2,900円（8％税込 3,132円）
お召し上がり方
大さじ1杯程度（8.5g）をお湯（120mL~150mL、コーヒーカップ1杯程度）に溶かしてお飲みください。
こんな方におすすめです！
ブラックコーヒーの苦味が苦手な方、カロリーが気になる方、体重やお腹の脂肪が気になる方
届出番号
K139
機能性関与成分・量
コーヒー由来クロロゲン酸類：8.5g（1日分目安）あたり180mg
届出表示
本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能、また肥満気味の方の体重やお腹の脂肪（内臓脂肪）の減少を助け、高めのBMIの改善に役立つ機能が報告されています。
お求め方法
新日本製薬公式オンラインショップ／各種モール(Amazon・楽天・Yahoo)／お電話でのご注文
楽天は、以下のページをお気に入り登録してお待ちください。
https://item.rakuten.co.jp/shinnihonseiyaku/slimorecoffee/
【『Fun and Health』について】
『Fun and Health』は、健康食品や医薬品を扱う新日本製薬のヘルスケアブランドです。ブランド名には「年齢を重ねても健康でたくさんの笑顔と喜びに満ちた毎日を送っていただきたい」という想いを込めています。商品の中でも特に、機能性表示食品 「Wの健康青汁」は、機能性表示食品の青汁市場において、３年連続で国内売上No.1※1を獲得しています。
※1 TPCマーケティングリサーチ調べ（2022~2024年のメーカー出荷）
- 会社概要
会社名：新日本製薬 株式会社
所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7
代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋
設 立：1992年3月
事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売
U R L： https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/
- Fun and Health公式SNSアカウント
X（旧Twitter）：https://x.com/SN_FunHealth(https://twitter.com/SN_FunHealth)