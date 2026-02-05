【StreamFab】最大18,850円OFF！大切な動画を保存する絶好のチャンス「バレンタインセール」開催中
動画ダウンロードソフトの世界的リーダーであるStreamFab（ストリームファブ）は、2026年2月27日（金）までの期間限定で、人気製品が特別価格で購入できる「バレンタインセール」を開催いたします。
今回のセールでは、Amazon Prime Video、Netflix、YouTubeなど数多くの配信サービスに対応したダウンローダーが大幅値下げ。すべての機能を集約した「All-in-one」プランをはじめ、お客様のニーズに合わせた多様なラインナップを驚きの価格でご提供します。
■ セール概要
- 締め切り日： 2026年2月27日
- キャンペーン特設ページ： https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
■ セール対象製品と特別価格（税込）
今回の目玉は、最大18,850円の割引が適用される「All-in-one」ライフタイムコピーです。
▼ フラッグシップ製品
StreamFab All-in-one 【価格】43,500円（通常より18,850円おトク！） すべての機能を網羅した最強のセットプラン。
StreamFab NPG 【価格】18,850円
▼ カスタマイズ・モバイル
MyCombo 【価格】23,200円～ 必要な製品だけを自由に選べるプラン。
StreamFab for Android 【価格】23,200円（30% OFF） スマホで直接動画を保存したい方に最適。
▼ コスパ抜群の特化型ツール
YouTube ダウンローダー Pro 【価格】8,700円（40% OFF）
Video Downloader for Browser 【価格】8,700円（40% OFF）
Amazon ダウンローダー 【価格】14,500円
Amazon 追加ダウンロードパック（1年） 【価格】8,700円
■ StreamFabについて
StreamFabは、世界中で愛用されている高性能な動画ダウンロードソリューションです。
- 高画質保存： 最大1080p、さらには4K/8K解像度までのダウンロードに対応。
- 高速＆一括保存： 複数のエピソードを一度に、かつ超高速で保存可能。
- 広告カット機能： 配信サイトの広告を自動的に削除し、快適なオフライン視聴を提供。
バレンタインのこの機会に、お気に入りの映画やドラマを永久保存して、オフラインで心ゆくまでお楽しみください。
【本件に関するお問い合わせ先】
StreamFab 公式サイト：https://dvdfab.org/contact.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
