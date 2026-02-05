光センサー市場は、2025年の292億1000万米ドルから2035年には782億8000万米ドルへと成長する見込みで、年平均成長率（CAGR）は10.36%と予測されています。

