体積型ディスプレイ市場は前例のない成長を遂げ、2035年までに年平均成長率30%で74億米ドルに達すると予測されている。

体積型ディスプレイ市場は前例のない成長を遂げ、2035年までに年平均成長率30%で74億米ドルに達すると予測されている。