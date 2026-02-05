【コミプレ最新刊】『となりのダイダイ』2月5日（木）発売！「可愛すぎて、心がほどける」と話題！キュートな縁結び妖怪「ダイダイ」と過ごすドタバタ日常コメディ！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて連載している『となりのダイダイ』1巻（著：沢 真）を、2026年2月5日（木）に発売いたします。
忙しい毎日に、小さなしあわせを。
日々を慌ただしく過ごす30代・40代の女性たちへ贈る、最高にキュートで少し不思議な「癒やし」の物語が誕生しました。ひょんなことから人間界で暮らすことになった縁結びの妖怪「ダイダイ」と、彼を見守る青年との、騒がしくも温かい日々を描いた日常ファンタジーです。
■本作の主役！愛くるしいダイダイの魅力
本作最大の見どころは、何と言ってもダイダイの豊かな表情と、守ってあげたくなるような愛らしい仕草。表情豊かなダイダイの魅力がぎゅっと詰まった、珠玉のコマを厳選してご紹介します。
(1) 健気な姿にキュンとする！ほっこりダイダイ
妖怪であることを隠すため、不器用にほっかむりをする姿。この「一生懸命さ」が、たまらない魅力です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340901/images/bodyimage1】
(2)ひょうきんな姿が愛嬌たっぷり！パッカーンダイダイ
アクロバティックな体勢も、ダイダイならなんのその。お茶目で憎めない一面が、きっとみなさんの心を明るくしてくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340901/images/bodyimage2】
(3)あどけない瞳の虜に！キラキラダイダイ
自分の居場所を見つけたダイダイが目をキラキラさせて喜びを表す一コマ。見ているこちらまで嬉しくなるシーンは必読です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340901/images/bodyimage3】
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340901/images/bodyimage4】
(C)沢 真 / ヒーローズ
『となりのダイダイ』1巻
著｜沢 真
出版年月日｜2026年2月5日（木）
ISBN｜978-4-86805-157-2
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
古い縁結びの力を宿した妖怪「ダイダイ」。現代の人間界に現れた彼は、ちょっと不器用な青年と出会い、ひっそりと（？）、でも賑やかに居候生活を始めます。
尻尾を隠したり、人間の食べ物に感動したり……。ダイダイが振りまく小さな「縁」が、周囲の人々の心を少しずつ解きほぐしていく、珠玉のハートフルストーリーです。
試し読みはこちら
https://viewer.heros-web.com/episode/2550912965944585362
◆HERO’S Web（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズというそれぞれ特色の違う3つのレーベルがおくる毎日12時更新のWebマンガサイト。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
