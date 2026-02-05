【予約開始】海外1,000万DL超の擬人化SRPG『ネオ・アーティファクト～物華弥新～』、本日よりストア予約開始！

LONG ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED

Dragonest Games Co., Ltd.は本日（2026年2月5日）、2026年春に配信予定の新作スマートフォン向けアプリゲーム『ネオ・アーティファクト～物華弥新～』（iOS / Android）において、App StoreおよびGoogle Playでの事前予約受付を開始したことをお知らせいたします。

本作は、世界中に実在するアンティークや美術品を擬人化した「器霊（きれい）」たちが、プレイヤーである「蒐集家」と共に、現実を侵食する「ユガミ」に立ち向かうタクティカルSRPGです。

【今すぐ事前予約して、正式リリースに備えよう！】

▶予約はこちら :https://dragonest.sng.link/Debgh/2ie0?_smtype=3

■ 海外で初月1,000万DL突破の話題作が日本上陸

『ネオ・アーティファクト～物華弥新～』は、海外での先行リリース時に初月で1,000万ダウンロードを突破した話題作です。

先日日本国内で実施されたβテストでは、参加プレイヤーから「独創的な題材」「Live2Dによる圧倒的な美術表現」「没入感を高める音楽」が公認の魅力として非常に高い評価を受けました。歴史と現代が交錯する唯一無二の世界観を、ぜひご自身の手で体験してください。

■ 事前登録50万人達成で「限定衣装」をプレゼント！

事前登録者数に応じて、サービス開始時に豪華報酬を配布するキャンペーンを実施中です。現在、目標の50万人を突破すると、★5キャラクター「蝠桃瓶（ふくとうへい）」（CV：石見舞菜香）の限定衣装を全プレイヤーにプレゼントいたします。

【事前登録キャンペーン 特典一覧】

● 5万人突破：高度社会学 ×5

● 10万人突破：冬谷幣 ×100,000

● 20万人突破：多角灰珀 ×200

● 30万人突破：限定アバターフレーム ×1

40万人突破：一括申請券 ×1（ガチャ10回分）

● 50万人突破：★5器霊「蝠桃瓶」限定衣装

【予約方法】

● 公式サイト でのメールアドレス登録：http://artifacts.dragonest.com/(http://artifacts.dragonest.com/)

● 公式X（旧Twitter） のフォロー：https://x.com/NeoArtifacts_JP(https://x.com/NeoArtifacts_JP)

■ 世界の名宝が「器霊」となって目覚める

本作では、人類の至宝である文化財や芸術作品が、繊細なLive2Dアニメーションで描かれた魅力的なキャラクターとして登場します。

● 至高のラインナップ：フィンセント・ファン・ゴッホの『星月夜』『ひまわり』、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』、さらにシルクロードの神秘『敦煌壁画（飛天・九色鹿）』など、東西の枠を超えた名宝たちが参戦します。

● 戦略を極めるタクティカルバトル：高低差のあるマップや6つの職業（戦術／宿衛／軽鋭など）を組み合わせ、地形を活かした奥深い戦略バトルを楽しめます。

■ 豪華声優陣が魂を吹き込む

個性豊かな「器霊」たちを、日本の実力派キャストが熱演。フルボイスで紡がれる物語が、あなたを歴史の深淵へと誘います。

● 酒帳（CV：豊永利行さん）

● 莫高窟記（CV：大原さやかさん）

● 莫高窟220（CV：井上喜久子さん）

● 三兔藻井（CV：堀江由衣さん）

● 鹿王本生図（CV：井口裕香さん）

● 蝠桃瓶（CV：石見舞菜香さん）

● 扯淡碑（CV：増田俊樹さん）

● 敦煌飛天（CV：浪川大輔さん）

■ 公式XにてAmazonギフト券が当たるキャンペーン開催中

ストア予約開始を記念し、公式X（@NeoArtifacts_JP）にてフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

● 賞品：Amazonギフト券 1,000円分 × 50名様、出演声優サイン色紙 ほか

公式X：https://x.com/NeoArtifacts_JP(https://x.com/NeoArtifacts_JP)



【製品概要】

● タイトル：ネオ・アーティファクト～物華弥新～

● ジャンル：美しき器物たち擬人化SRPG

● 対応OS：iOS / Android

● 価格：基本無料（アイテム課金制）

● 提供：Dragonest Games Co., Ltd.

(C)Dragonest Games Co., Ltd. All Rights Reserved.