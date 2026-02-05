ウェハー研削盤の世界市場2026年、グローバル市場規模（半自動型、全自動型）・分析レポートを発表
2026年2月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ウェハー研削盤の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ウェハー研削盤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場全体の概要
最新の調査結果によると、世界のウェハー研削盤市場は、2024年に約10億7200万米ドル規模と評価されています。その後も半導体産業の拡大を背景に高い成長が続き、2031年には約17億3200万米ドル規模へ拡大する見通しです。
調査期間中は比較的高い成長率が想定されており、高性能半導体や先端集積回路の需要増加が市場成長を強く後押ししています。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策動向を踏まえ、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
製品概要と役割
ウェハー研削盤は、集積回路の製造工程においてウェハー基板を薄く加工するための重要な装置です。研磨やラッピング工程によってウェハーの厚みを調整することで、チップの放熱性が向上し、後工程である封止や実装工程にも適した状態を実現できます。
特に高集積化が進む半導体では、より薄く、かつ高精度な加工が求められており、本装置は製品性能と歩留まりを左右する中核設備として位置付けられています。
市場動向と成長要因
ウェハー研削盤市場は、半導体製造における精度と効率性への要求の高まりを背景に、世界的に拡大しています。主な加工対象は直径200ミリおよび300ミリのウェハーであり、特に300ミリウェハー向け需要が市場全体の大部分を占めています。
高度な半導体製造工程では、より薄く均一なウェハー加工が必要とされるため、高性能装置への投資が進んでいます。また、自動化レベルの高い全自動装置が市場の中心となっており、生産性と加工精度の両立が評価されています。
調査内容と分析の視点
本レポートは、世界のウェハー研削盤市場を対象とした包括的な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、装置タイプ別、用途別に、定量的および定性的な分析が行われています。
市場は技術革新や設備投資動向によって変化するため、競争状況、需給バランス、需要変動の要因についても詳細に検討されています。さらに、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点での市場シェア推計も示されており、市場構造を多角的に把握できる内容となっています。
市場規模予測と主要指標
調査では、2020年から2031年までを対象に、市場規模、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が提示されています。これらの指標は世界全体だけでなく、地域別および主要国別にも整理されています。
また、装置タイプ別および用途別の予測分析により、今後の成長分野や需要構造が明確にされています。中長期的な事業戦略や研究開発投資の判断に有用な情報が提供されています。
競争環境と主要企業
本市場は寡占性が高く、上位企業が大きな市場シェアを占めています。特にDisco、TOKYO SEIMITSU、Okamoto Semiconductor Equipment Division、CETC、G&Nなどは、高性能な装置と関連サービスで高い評価を得ています。上位5社で市場売上の大部分を占めており、技術力と実績が競争優位性の源泉となっています。
