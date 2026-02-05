ショウガ市場は堅調な拡大が見込まれ、2035年までに69億米ドルに達する見通し クリーンラベル食品、機能性飲料、医薬品用途が牽引し、年平均成長率（CAGR）は6.7％となる
ショウガ市場は、2025年から2035年までに36億米ドルから69億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が6.7％で成長すると見込まれています。ショウガは、料理の風味を引き立てるスパイスとしてだけでなく、伝統的な薬草としても古くから使用されており、その抗炎症・抗酸化・抗菌の特性により、さまざまな健康効果が認められています。特に、消化器系の健康改善や月経痛、関節炎などに対する効果が注目されています。
市場を牽引する要因：革新的なショウガエキスの開発
ショウガ市場の成長を加速している要因の一つは、ショウガエキスの革新です。生産者は、より高濃度で効果的なショウガエキスを抽出するための新しい技術を導入しており、これにより製品の効能が強化され、市場に登場する製品の範囲が広がっています。特に、ショウガエキスは消化器系の健康をサポートし、炎症を軽減する特性が評価されています。また、健康志向の消費者をターゲットにしたエナジードリンクや機能性食品、さらには化粧品業界への進出が進んでおり、ショウガの市場はますます多様化しています。
例えば、スペクノバが2022年6月に発表した「ジンジャーT3」は、関節健康を支援するために開発された迅速に作用する発酵天然ショウガエキスであり、市場に新たな可能性を提供しています。このような革新は、消費者のニーズに応え、より便利で効果的なショウガ製品の提供を実現しています。
市場の制約：他のスパイスとの競合
ショウガ市場が直面している主な課題は、ウコンやニンニクなどの他のスパイスとの競合です。これらのスパイスは、ショウガと同様に抗炎症作用や抗酸化作用を持ち、健康効果が広く認識されています。特に、ウコンは関節や消化の健康に対する強力な代替品として広く推奨されており、消費者の選択肢が増える中で、ショウガ市場はこれらの代替品との競争に対応しなければなりません。
また、消費者の健康意識の高まりに伴い、オーガニックや自然食品の需要が増えており、これらの代替品は、ショウガと同等または補完的なものとして広く受け入れられています。このような競争環境の中で、ショウガ市場は独自性を打ち出し、差別化を図る必要があります。
市場機会：政府支援の拡大
ショウガの需要を押し上げる大きな要因の一つは、政府の支援です。多くのショウガ生産国では、農家への補助金や技術支援が行われており、収量や品質の向上が図られています。例えば、インドのメガラヤ州政府は「ジンジャーミッション」を開始し、農家を支援することでショウガの生産を拡大しています。このような支援は、ショウガの供給を安定させ、市場の成長を促進します。
また、貿易協定や輸出税の引き下げによって、ショウガ生産者にとって国際市場への参入機会が拡大しています。これにより、ショウガ製品が世界中で手に入るようになり、消費者のアクセスが向上しています。
主要企業のリスト：
● Archer-Daniel-Midland Company
● Buderim Group Limited
● Floracopeia Inc.
● Guangxi Yongjiang Food Industry Co., Ltd.
● Indian Organic Farmers Producer Company Limited (IOFPCL)
● Monterey Bay Spice Co.
● SA Rawther Spices (P) Ltd.
● Sino-Nature International Co. Ltd.
● Sun Impex International Foods LLC
