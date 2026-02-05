Desktop Mate DLC『雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」』『雪ミク「JRタワー Ver.」』本日リリース！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」において、北海道を応援するキャラクター「雪ミク」のDLC『雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」(https://store.steampowered.com/app/4018720/)』および『雪ミク「JRタワー Ver.」(https://store.steampowered.com/app/4018720/)』を本日2026年2月5日(木)より同時リリースいたしました。

雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」について

北海道を応援するキャラクター「雪ミク」の2026年バージョンがDesktop Mateに登場！

毎年新しいデザインで登場する雪ミク。2026年のテーマは「しあわせパティスリー」です。音符、雪の結晶、スイーツを身に纏った姿で、あなたのデスクトップを甘く彩ります。通常の初音ミクとは異なる新規モーションを全編収録し、Desktop Mate上で見られる仕草や動きもすべて専用のものとなっています。

本DLCでは、立ちや座りの状態でたまにパンを取り出して食べる愛らしい仕草や、クリックするとパンやお菓子をすすめてくれる特別なモーションを収録。なでなでや登場・退場時には専用エフェクトも発動します。

本DLC限定機能として、アラーム通知時には「ラビットユキネ」が登場し、かわいく時間をお知らせします。

特徴：

- 「しあわせパティスリー」テーマの専用モーション(パンを食べる、お菓子をすすめるなど)- キャラクターの魅力を引き立てる、公式監修のボイスを搭載- アラーム時に「ラビットユキネ」が登場 ・なでなでや登場・退場時の専用エフェクト- クリプトン・フューチャー・メディア監修の新規3Dモデル雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」の動きを動画でチェック

YouTube URL : https://www.youtube.com/watch?v=YYK1b5SP_OM

雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」イメージ

雪ミク「JRタワー Ver.」について

JRタワーの制服を身に纏った特別な雪ミクがDesktop Mateに登場！

北海道を応援するキャラクター「雪ミク」と札幌のランドマーク「JRタワー」の特別なコラボレーションから生まれた、JRタワー Ver.の雪ミクです。通常の初音ミクとは異なる新規モーションを全編収録し、Desktop Mate上で見られる仕草や動きもすべて専用のものとなっています。

本DLCでは、インフォメーションスタッフのような凛とした立ち姿や、たまに身だしなみを整える愛らしい仕草を収録。退場時には丁寧に一礼してから去っていく、おもてなしの心が感じられるモーションも。座っているときは台本を取り出して練習を始める姿も見られます。アラーム通知時には「ラビットユキネ」が登場し、かわいく時間をお知らせします。

特徴：

- JRタワースタッフをイメージした専用モーション(身だしなみを整える、一礼して退場、台本練習など)- キャラクターの魅力を引き立てる、公式監修のボイスを搭載- アラーム時に「ラビットユキネ」が登場- クリプトン・フューチャー・メディア＆札幌駅総合開発監修の新規3Dモデル雪ミク「JRタワー Ver.」の動きを動画でチェック

YouTube URL : https://www.youtube.com/watch?v=VR9Bibo8RZg

イベント出展情報

雪ミク「JRタワー Ver.」イメージ「SNOW MIKU 2026」でのキャラクターDLカードの販売ブース出展

Desktop Mateは「SNOW MIKU 2026」の会場でもキャラクターDLカードの販売ブースを出展いたします。発売直後となる『雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」』の他、これまでのキャラクターのDLカードもご用意しておりますので、ぜひお越しください！

【イベント概要】

- 会場：ウイングベイ小樽 6番街4F(JR小樽築港駅直結)- 住所：北海道小樽市築港11番- 会期：2026年2月7日(土)～8日(日)- 時間：10:00～17:00(最終入場16:30)- 入場：無料・予約不要- イベント公式サイト：https://snowmiku.com/2026/「雪ミク in ＪＲタワー 2026」でのキャラクターDLカードの販売ブース出展

Desktop Mateは「雪ミク in ＪＲタワー 2026」の会場でキャラクターDLカードの販売ブースを出展いたします。発売直後となる『雪ミク「JRタワー Ver.」』の他、これまでのキャラクターのDLカードもご用意しておりますので、ぜひお越しください！

【イベント概要】

Desktop Mateとは

- 会場：札幌駅南口駅前広場｜札幌ステラプレイス｜ＪＲタワー展望室T38(タワー・スリーエイト)- 住所：北海道札幌市中央区北５条西４丁目｜北海道札幌市中央区北５条西２丁目５｜北海道札幌市中央区北５条西２丁目５ JRタワー38階- 会期：2026年2月6日(金)～8日(日)- 時間：会場により異なります。詳細はイベント公式サイトをご確認ください。- 入場：無料・予約不要- イベント公式サイト：https://yukimiku-jrtwr.com/

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

製品情報- 製品名：Desktop Mate 雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」DLC / 雪ミク「JRタワー Ver.」DLC- リリース日：2026年2月5日(木)- 価格：2,200円(税込)- 販売期間：2027年1月31日まで(期間延長や再販の可能性あり)- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - 雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」DLC：https://store.steampowered.com/app/4018720/- 雪ミク「JRタワー Ver.」DLC：https://store.steampowered.com/app/4145020/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

制作クレジット

雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」DLC 衣装原案：cold_air (C) CFM

雪ミク「JRタワー Ver.」DLC (C)CFM (C)札幌駅総合開発

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

・会社名：株式会社インフィニットループ

・所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館

・代表者：代表取締役社長 小野真弘

・URL : https://infiniteloop.co.jp/

【インフィニットループとは】

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

【『初音ミク』とは】https://piapro.net(https://piapro.net)

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです

【『雪ミク』とは】

「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。2010年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生しました。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』を毎年北海道で開催しています。『SNOW MIKU』のフェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿ってインターネット上で広く募集しています。現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中です。