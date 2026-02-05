GOLF TODAY（ゴルフトゥデイ）2026年３月号発売!!あなたは打てますか？これが90切りの基準「7番アイアンで150ヤード」「4番ユーティリティで180ヤード」

株式会社 三栄

ゴルフトゥデイ 2026年3月号

特集：あなたは打てますか？これが90切りの基準 “7番で150Y”、“4Uで180Y”

【特別付録】テーラーメイドの最新モデル「Qi4D」

【綴込付録】ユーティリティカタログ

発売日：2026年2月5日

特別定価：900円（本体：818円）

JANコード：4912039410360

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0039412603/

GOLF TODAY3月号は、キャロウェイゴルフ契約プロの石川遼、河本結、河本力の3人がそろった撮り下ろし表紙から始まります。巻頭では、3人が実際に使用するキャロウェイの最新クラブ「QUANTUM」を特集。プロが感じた性能や特徴を通して、その進化をわかりやすくお届けします。

さらに特別付録では、キャロウェイのライバルブランドであるテーラーメイドの最新モデル「Qi4D」をクローズアップ。クラブ選びのヒントが詰まった内容です。

巻頭技術特集では、90切りを目指すゴルファーにとって一つの目安となる「7番アイアンで150ヤード」「4番ユーティリティで180ヤード」の距離を打つ、をテーマに、辻村明志コーチが解説。力に頼らず、再現性を高めるための考え方が学べます。

綴じ込み付録では、180ヤードを無理なく狙えるユーティリティを紹介。さらに、あの松山英樹のギアインタビューなどスコアアップにつながるヒントが満載。春のゴルフシーズンに向けて、じっくり読みたい一冊です。

7番アイアンで150ヤード、4番ユーティリティで180ヤード。スコア90切りには欠かせない、この2つの距離を安定して打つためのポイントを、辻村明志コーチが丁寧に解説します。無理に振らず、効率よく飛ばすための考え方は、スコアアップを目指すゴルファーに役立つ内容です。

特別付録では、テーラーメイドの最新モデル「Qi4D」を詳しく紹介。直進性や安定感といった特徴を中心に、どんなゴルファーに向いているのかをやさしく解説します。クラブ選びに迷っている人にとって、参考になる情報が詰まった一冊です。

綴込付録は距離のあるショットで心強い味方になるユーティリティを特集。180ヤードをラクに狙えるモデルを中心に、やさしさや球の上がりやすさを比較します。ユーティリティが苦手な人にも、選び方のヒントが見つかります。

スコアメイクに欠かせない存在となった大型マレットパター。その代表的モデルである「スパイダー」シリーズを例に、吉本巧が基本的な打ち方を解説します。構造を生かしたストロークを身につけることで、パッティングがもっと安心できるものになります。

＜GOLF TODAYとは＞

ゴルフを愛する全てのゴルファーへ

ゴルフトゥデイのコンセプトは、「ゴルフをこよなく愛するゴルファーが、ゴルフの楽しさを満喫できる雑誌」です。おかげさまで1991年創刊以来、様々な変遷を経て、ゴルフの腕前・年齢・性別にかかわらず、誰もがゴルフを積極的に楽しめるような企画が満載の、ゴルフ雑誌に成長することができました。

ゴルフトゥデイでは企画特集も目白押しで、毎号様々な特集をご提供しています。新製品特集、ファッション特集、ショップ特集など、常に斬新な切り口を展開し、各方面から広くご好評いただいております。

既成概念にとらわれることなく、常にポジティブにゴルフを楽しむ姿勢を貫いている、ゴルフトゥデイは更に成長していく雑誌です。



■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





