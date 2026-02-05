【シリーズ累計16万部突破】元祖「ステンドグラスシールパズル」から、待望の第3弾が発売！　SNSで超話題『頭がよくなる！ステンドグラスシールパズル3』

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月5日に『頭がよくなる！ステンドグラスシールパズル3』を発売いたしました。

■大好評につき、第3弾が登場！

4歳からシニアの方まで、幅広い年代に好評の「ステンドグラスシールパズル」シリーズ。「ウチの子に大ヒットしました！」「高齢の母に送ったところ、とても楽しんでくれています」といった声が続々と寄せられています。

なかには、「この本に取り組んでから、自由な配色を楽しめるようになり、子どものぬり絵のしかたが変わった」という声も。

続編を期待する声にお応えし、待望の第3弾がついに発売！ イラストの美しさや、シールの貼りやすさに、さらに磨きをかけた1冊となっています。

■「いろ」と「かたち」のセンスが大爆発！

本書は、真っ黒な背景に美しいシールを貼って、ステンドグラス風のイラストを完成させるシールパズル。色とりどりのシールから、自由に色を選んだり、さまざまな形のシールにふれたりすることで、色彩感覚や形の感覚が育まれます。

■道具いらずで、いつでもどこでも楽しめる

１.シールと台紙を準備

▲台紙とパズルシールは、ミシン目で切り離せます。

台紙と同じ番号のパズルシールを本誌から探して、切り離します。台紙とパズルシールは1対1対応になっているので、準備も簡単でわかりやすい！

２.同じ数字のシールを探して貼る

シール台紙にある数字と、同じ数字がふってあるシールを探して貼ります。

同じ番号のシールが複数あるときや、色違いのシールがあるときは、できあがりを想像しながら、好きな色を選びます。

３.完成！

色彩豊かなイラストが完成！

４.「かざりシール」で自由に楽しめる！

本書には、貼る場所が決まっていない「かざりシール」のついた作品も。好きなところに貼って、思い思いの作品に仕上げます。最後の作品では、パーツを組み合わせて、より自由に作品を創ることができます。

■魅力あふれる11作品

シールはたっぷり640枚。「色彩」を感じる11作品で、お子さんも満足することでしょう。

ピースが大きく単純な形の易しいパズルから、ピースが小さく複雑な形の難しめのパズルまで収録しているため、レベルに合わせて作品を選べます。

完成したら、好きな作品を選んで、壁に飾っても素敵です。

■真っ黒な背景にはメリットがたくさん！

１.色彩の感性が育つ

黒い背景とカラフルなシールの強いコントラストで、色が鮮やかに見えます。

２.集中力が育つ

背景が真っ黒であることで、集中がそがれることなく、最後まで夢中になれます。11作品繰り返すことで、お子さんの集中力がぐんぐん伸びます。

３.達成感を感じやすい

モノクロの世界から色鮮やかな世界への変化がわかりやすく、達成感を強く感じられます。

お子さんから大人まで、親子で夢中になって楽しめるシールパズルです。プレゼントにもおすすめ！

自分だけの作品をつくりながら、豊かな色彩と美しい絵本のような世界のなかで、想像の翼を広げてみませんか？

［商品概要］

■『頭がよくなる！ステンドグラスシールパズル3』

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年2月5日

判型：230×230mm／48ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-206245-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020624500(https://hon.gakken.jp/book/1020624500)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062450/)/4052062450/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062450/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466712/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466712/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107676231(https://7net.omni7.jp/detail/1107676231)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開