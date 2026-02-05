「世界トップを目指す韓国フィジカルAI」と題して、CES2026イノベーションアワード 審査員 （株）KDDI総合研究所 趙 章恩氏によるセミナーを2026年3月13日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【ボストンダイナミクス「Atlas」の衝撃】

世界トップを目指す韓国フィジカルAI

～現代自動車・サムスン・LG・SK・K-ヒューマノイド連合の最新動向～

[講 師]

CES2026イノベーションアワード 審査員

（株）KDDI総合研究所 特別研究員／ＩＴジャーナリスト

趙 章恩 氏

[日 時]

２０２６年３月１３日（金） 午後２時～４時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

世界最大規模のテクノロジー展示会CES2026では、現代自動車グループのボストンダイナミクスが一般に初公開したヒューマノイド「Atlas」がフィジカルAIの代表事例として脚光を浴びました。研究室レベルの人間の動きを真似たヒューマノイドではなく、製造現場で使うための人間を超えたヒューマノイドでした。LGも人を家事から解放して自由にするため研究を続けているホームロボットを公開しました。冷蔵庫から食材を取り出してオーブンに入れ、洗濯機から洗濯物を取り出してたたみます。

韓国勢のヒューマノイドは韓国語を理解する国家代表ファンデーションモデルと手と指に特徴があります。サムスン・LG・SK・現代自動車など韓国企業は2030年フィジカルAI世界トップを目指し、AIロボットが現場を理解して作業を行うAIファクトリーの準備を始めました。グローバルビッグテックとも積極的に協力し、産学官連携で取り組む韓国の戦略からビジネスのヒントを見つけましょう。

１．CES2026で見せた現代自動車とボストンダイナミクスのインパクト

２．NVIDIAとサムスン・LG・SK・NAVERのフィジカルAI動向

３．K-ヒューマノイド連合動向

４．韓国政府のフィジカルAI世界トップ戦略とソブリンAI支援

５．今後の展望

６．質疑応答

