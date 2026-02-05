世界的eスポーツチーム「T1」2026シーズン公式ユニフォーム発売

株式会社メディアゾーン世界的eスポーツチーム「T1」

株式会社メディアゾーン（本社：宮城県仙台市若林区卸町2-4-1、代表取締役：福留浩一）が展開するスポーツライフスタイルファッションブランド「GOALSTUDIO（ゴールスタジオ）」は、世界的eスポーツチーム「T1」と公式キットパートナーとして制作したT1 2026シーズンユニフォームシリーズを発売いたします。

本シリーズは、「個々に輝くピースが集まり、ひとつのチームを完成させる。」というコンセプトのもと、すべてのプレイヤー、すべてのプレー、そしてすべての瞬間がパズルのように噛み合い、勝利のその先を目指すT1のチームワークと哲学を表現しています。

■ 新商品ラインナップ

「T1」2026シーズン公式ユニフォーム

・（左）2026 T1 UNIFORM JACKET 24,500円（税込）

・（中央）2026 T1 UNIFORM JERSEY 16,600円（税込）

・（右）2026 T1 UNIFORM PANTS 13,500円（税込）

■ 販売概要

・発売日：2026年2月5日（木）12:00～

・販売場所：GOALSTUDIO 日本公式サイト（https://goalstudio.jp/）

- Instagramhttps://www.instagram.com/goalstudio_japan/- Xhttps://x.com/goalstudiojapan?s=21&t=Z991-oxjUyUy3G2ImPS18w

