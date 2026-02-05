「『SERVAMP-サーヴァンプ-』アニメイトフェア」が開催決定！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「『SERVAMP-サーヴァンプ-』アニメイトフェア」を実施いたします。
2026年4月25日(土)よりアニメイト対象店舗にて「『SERVAMP-サーヴァンプ-』アニメイトフェア」の実施が決定いたしました。
今回のフェアでは、田中ストライク先生による『SERVAMP-サーヴァンプ-』の「学園風」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、フェア特典を予定しております。
アニメイト通販では、店舗での開催に先駆け、本日2026年2月5日(木)より通販事前予約キャンペーンを開始いたします。
そして、店舗購入キャンペーンは2026年4月25日(土)～5月10日(日)の開催となっております。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。
「『SERVAMP-サーヴァンプ-』アニメイトフェア 通販事前予約キャンペーン」
開催期間：2026年2月5日(木)～2026年2月23日(月・祝)
開催場所：アニメイト通販
「『SERVAMP-サーヴァンプ-』アニメイトフェア 店舗購入キャンペーン」
開催期間：2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)
開催場所：アニメイト（池袋本店・梅田店・名古屋店・福岡パルコ店）
▼「『SERVAMP-サーヴァンプ-』アニメイトフェア」特設サイト
⇒https://event.amnibus.com/servamp-animate/
▼アニメイト通販
⇒https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114696
【アニメイト限定販売グッズ情報】
▼アニメイト限定 田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）
単品：605円（税込）/BOX：6,050円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
※アニメイト限定で販売するグリッター仕様のトレーディング缶バッジとなります。
※4月25日(土)より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、グリッター加工なしのトレーディング缶バッジ（全10種）の販売を予定しております。
【フェア先行販売グッズ情報】
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングブロマイド（全20種）
単品：275円（税込）/BOX：5,500円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングイラストカード（全20種）
単品：275円（税込）/BOX：5,500円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングアクリルカード（全20種）
単品：715円（税込）/BOX：14,300円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングアクリルスタンド（全10種）
単品：880円（税込）/BOX：8,800円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. 100mm缶バッジ（全10種）
価格：各715円（税込）
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. BIGアクリルキーホルダー（全10種）
価格：各1,100円（税込）
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. ダイカットステッカー（全10種）
価格：各550円（税込）
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. BIGアクリルスタンド（全10種）
価格：各1,980円（税込）
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. 特大アクリルスタンド（全10種）
価格：各3,300円（税込）
▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. A3マット加工ポスター（全11種）
価格：各880円（税込）
▼学園風モチーフ B8硬質ケース（全10種）
価格：各660円（税込）
▼トレーディング缶バッジ（全11種）
単品：495円（税込）/BOX：5,445円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼トレーディングイラストカード（全11種）
単品：275円（税込）/BOX：3,025円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
【アニメイト限定販売グッズBOX購入特典情報】
アニメイト限定販売グッズをBOX購入いただいたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。
▼アニメイト限定 田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）
1BOX購入で「田中ストライク先生 描き下ろし リヒト&ロウレス 学園風ver. 75mmグリッター缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。
【AMNIBUS＆アニメイト限定BOX購入特典】
次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。
▼トレーディング缶バッジ（全11種）
1BOX購入で「リヒト&ロウレス 75mm缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。
※4月25日（土）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」でも、共通のBOX購入特典を予定しております。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。4月25日(土)より、ECサイト「AMNIBUS」でも取り扱い予定となっております。
※事後販売ではキャンセル等により在庫の変動がございます。
※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
※個数制限や販売状況に関してはアニメイト各店にお問い合わせください。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
▼不良品に関するお問い合わせ
本イベントでの購入商品に破損や欠損、印刷不備などの明確な不良を確認された場合、
お手数ではございますがご購入された店舗様、もしくは下記のお問い合わせより速やかにご連絡ください。
https://amnibus.com/contact
※お問い合わせのお返事にお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
【特典情報】
▼フェア特典
【通販事前予約キャンペーン】
2026年2月5日(木)～2026年2月23日(月・祝)の期間中、アニメイト通販にて『SERVAMP-サーヴァンプ-』の対象キャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、通販事前予約キャンペーン特典「フィルム風イラストカード（全10種）」を1枚プレゼント！
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※対象商品は、『SERVAMP-サーヴァンプ-』アニメイトフェアの先行販売商品のみとなります。
※通販事前予約キャンペーンの特典は商品配送時に同梱致します。
【店舗購入キャンペーン】
2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)のイベント開催期間中、アニメイト対象店舗（通販のぞく）にて『SERVAMP-サーヴァンプ-』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円（税込）毎に、店舗購入キャンペーン特典「ポストカード（全10種）」を1枚プレゼント！
※事前に店舗でご予約いただいた商品を、フェア期間中に予約引き取りいただいた場合も対象となります。
※店舗購入キャンペーンはアニメイト通販は対象外になります。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※フェア対象の金額設定は全て税込となります。
※くまめいと関連商品・一部TCG等、フェア特典付与対象外商品がございます。
※景品の転売行為は禁止させていただいております。
※イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。
詳細は特設サイトをご確認ください。
⇒https://event.amnibus.com/servamp-animate/
▼Xキャンペーンも開催中！
「『SERVAMP-サーヴァンプ-』アニメイトフェア」の開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。
該当ポストをリポスト＆AMNIBUS公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「フェア特典『フィルム風イラストカード（全10種）』『ポストカード（全10種）』コンプリートセット」をプレゼントいたします！
「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS
※キャンペーンの応募にはXアカウントが必要となります。抽選時にアカウントが非公開・凍結・削除されている場合、または当アカウントのフォローを解除されている場合は抽選対象外とさせていただきます。
※リポストのみを対象とするキャンペーンの場合は設定を「フォロー以外のユーザーからのDMも許可する」に変更をお願いいたします。
※応募はお一人様おひとつのアカウントに限らせていただきます。
※当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします。当選者以外への連絡はございません。
※お受け取り手続きは、ダイレクトメッセージ送信から1週間以内に行ってください。期間内にお手続きいただけなかった場合、誠に勝手ながら当選権利を放棄したものとさせていただきます。予めご了承ください。
※当選に関するお問い合わせへの回答は致しかねます。ご了承ください。
※当選した賞品の権利は、ご本人様のみ有効で、家族を含む第三者へ譲渡はできません。また、換金はできません。
※応募・発送は日本国内に限ります。
※梱包には細心の注意を払いますが、万が一郵送中の事故により破損した場合でも返品・交換等はお受けいたしかねます。
※ご記入いただいた個人情報は賞品の発送に限り使用させていただきます。お客様のご承諾なしに第三者に開示・提供することはございません。（法令により開示・適用を求められた場合を除く）
詳細は特設サイトをご確認ください。
⇒https://event.amnibus.com/servamp-animate/
▼お客様へのお願い
※以下の行為はご遠慮ください
・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡
・物を床に広げるなどの行為
・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ
▼AMNIBUS（アムニバス）について
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3-35-13 335中野新橋ビル3F
お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。
担当： 齊藤直樹
Mail： pr@armabianca.com
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
(C)TanakaStrike