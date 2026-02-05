サステナビリティ戦略について

東京フットボールクラブ株式会社

このたびFC東京では、ソーシャルステートメントである『わたしたちのくらしの未来につながるゴールを』を実現するために、『サステナビリティ戦略』を実行していきます。方針、目標については下記をお読みください。具体的な活動については、順次お知らせします。

はじめに

『わたしたちのくらしの未来につながるゴールを』

私たちが環境への取り組みを進めるのは、環境課題がクラブの活動そのものと深く結び付き、人の暮らし、地域の持続性、そして次世代の未来を左右する重要な前提条件であると考えているからです。フットボールは、多くの人が集い、感情を共有し、地域と深く結び付く存在であり、その価値を守り、未来へとつないでいく責任がクラブにはあると考えています。

FC東京は、ソーシャルステートメント

「わたしたちのくらしの未来につながるゴールを」

「もっと前向きなエネルギーにあふれる街に」

「もっとあたたかなサポートに包まれる街に」

「もっとクリーンな空気や自然に恵まれた街に」

に掲げる想いを指針として、ホームタウン東京とともに成長するクラブをめざしています。環境への取り組みは、このソーシャルステートメントを実現するための重要な柱であり、クラブの中長期的な価値創造につながるものと位置付けています。

気候変動は、スポーツの現場やクラブ運営にも現実的な影響を及ぼしています。私たちはこれを一時的なリスクではなく、経営判断に組み込むべき構造的な課題として捉え、環境への配慮をスポーツビジネスの意思決定の中核に位置付けていきます。

FC東京は、『Sports for Climate Action Framework』および『Sport Positive Leagues（SPL）』の趣旨に賛同し、国際的な枠組みと連動しながら、環境負荷の低減とポジティブな社会的インパクトの創出に取り組みます。これらの取り組みを通じて、クラブの活動が地域や社会に与える影響を可視化し、継続的な改善を行っていくことをここにコミットします。

このサステナビリティ戦略は、宣言であると同時に、行動のスタートです。

ファン・サポーター、パートナー、自治体、地域の皆さまとともに、わたしたちのくらしの未来につながるゴールを見据え、責任ある行動を積み重ねていきます。

東京フットボールクラブ株式会社

代表取締役社長 川岸 滋也

ソーシャルステートメント

方針

FC 東京は、ファン・サポーター、パートナー、自治体、地域のみなさまに愛され続けるクラブをめざします。

そして、ホームタウン・東京を起点に、フットボールを中心としたスポーツが持つ力で共感を生み、より幅広い行動につなげて、さらに多くの方々とともに持続可能な社会の実現に貢献します。

１.環境と調和したクラブ運営を行い、２.地域の皆さま、自治体やパートナー企業の想いに寄り添い、３.ファン・サポーターやその家族の行動変容を促す啓発活動を重点領域とし、2035年のクラブ目標の達成をめざします。

目標

カーボンニュートラル、資源循環100%、そしてネイチャーポジティブに取り組んでいきます。こうした活動を着実に推進することで、2035年までにサステナビリティの分野でも世界が認める日本を代表するクラブの地位を確立します。

本件に関するお問い合わせ

サスティナビリティ推進部

sharen@fctokyo.co.jp