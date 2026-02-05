心拍数MAX！開局20周年に因み、手に汗握るアクション映画20本をセレクト！【開局20周年】血管ブチ切れ！アクション20連発

ＡＸＮ株式会社

日本唯一（*）の洋画専門チャンネル ザ・シネマ（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）は、開局20周年を記念し、2月22日(日)・23日(月・祝)の2日間にわたりアクション映画20本を連続放送する特別編成『【開局20周年記念】血管ブチ切れ！アクション20連発』をお届けします。「このミステリーがすごい！」 2002年版海外編で第１位のベストセラー小説を映像化したノワールアクション『神は銃弾』をCSベーシック初放送、さらに、裏社会に生きる男たちの死闘を描くバイオレンスアクション『炎のデス・ポリス』、女ターミネーターの美しき猛威が迫るシリーズ第３弾『ターミネータ３』などを含む厳選の20作品を一挙放送いたします。またワーナー・ブラザースグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

（*）自社調べ（2026年2月1日）。日本国内における放送サービスとして

【開局20周年】血管ブチ切れ！アクション20連発

昨年12月1日に開局20周年を迎えたザ・シネマの20周年企画として、2月は、大人気ジャンルのアクション作品をセレクトしてお届けする「血管ブチ切れ！アクション20連発」をお送りします。

一瞬の判断が生死を分ける、手に汗握る極限アクション映画を20作品、朝から晩まで連続放送！

カルト集団に愛娘を奪われた刑事の追跡劇を描くノワールアクション『神は銃弾』、裏社会に生きる男たちの死闘を描くバイオレンスアクション『炎のデス・ポリス』、女ターミネーターの美しき猛威が迫るシリーズ第３弾『ターミネーター３』、1987年の名作SFホラー『プレデター』の正統的な続編『ザ・プレデター』、伝説の老兵士が金塊をめぐりナチスと戦うフィンランド発アクション『SISU/シス 不死身の男』、同じA24スタジオからの新作『ウォーフェア 戦地最前線』が、2026年1月に日本公開された、アレックス・ガーランド監督による『シビル・ウォー アメリカ最後の日』などを、2月22日(日)・23日(月・祝)に連続放送。

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/739(https://www.thecinema.jp/tag/739)

ザ・シネマ開局20周年記念特設ページ：https://www.thecinema.jp/special/3920th/(https://www.thecinema.jp/special/3920th/)

プレゼントキャンペーン

(C) 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

■ザ・シネマ開局20周年記念 プレゼントキャンペーン【第3弾】 合計20名様

2025年12月1日、ザ・シネマ開局20周年。洋画専門チャンネルザ・シネマでは、2025年11月から2026年3月まで、「20」をキーワードにしたスペシャル編成や感謝プレゼント企画をお届けいたします。ワーナー・ブラザース様にご提供いただいたオリジナルグッズが20名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中！

■プレゼント賞品

Tシャツ（半袖）Lサイズ…2名様

長袖フーディーLサイズ…3名様

トートバッグA…3名様

トートバッグB…3名様

トートバッグC (with Looney Tunes)…3名様

傘＆トート…2名様

レザーポーチ…2名様

タオル…2名様

■応募期間

2026年2月1日(日)～3月31日(火) 詳細ページ：https://www.thecinema.jp/present/1442(https://www.thecinema.jp/present/1442)

《放送作品情報》

●『神は銃弾』★CSベーシック初放送

放送日：2月23日(月・祝)18：15～

[R15+]カルト集団に家族を奪われた刑事が怒りの追撃！

鮮烈な暴力描写に言葉を失うノワールアクション

＜監督・脚本＞ニック・カサヴェテス

＜出演＞ニコライ・コスター＝ワルドー、マイカ・モンロー、ジェイミー・フォックス、カール・グルスマン、ジャニュアリー・ジョーンズほか

＜解説＞ 「このミステリーがすごい！」2002年版海外編で第１位のベストセラーを映画化。『ジョンＱ-最後の決断-』のニック・カサヴェテス監督が、カルト集団と因縁深い刑事の追跡劇を壮絶な暴力描写を交えて描き出す。

●『ターミネーター３ 』

放送日：2月22日(日)21：00～

“審判の日”はまだ回避されてなかった！

女ターミネーターの美しき猛威が迫るシリーズ第３弾

●『カオス(2005) 』

放送日：2月23日(月・祝)12：05～

謎が謎を呼ぶ強盗事件の衝撃の事実とは？

２大アクション・スターの豪華対決で描く犯罪サスペンス

●『炎のデス・ポリス』

放送日：2月23日(月・祝)16：15～

砂漠地帯の警察署が戦場と化す！

裏社会に生きる男たちの死闘を描くバイオレンスアクション

●『トランスフュージョン』

放送日：2月22日(日)14：50～

家族のため裏稼業に手を染めた男が泥沼に落ちる…

サム・ワーシントン主演のクライムアクション

●『キック・オーバー』

放送日：2月22日(日)17：15～

メル・ギブソンのタフでワイルドな魅力が全開！

無法地帯の刑務所を舞台に描く犯罪アクション

●『スペシャル・フォース』

放送日：2月22日(日)深夜2：00～

武装組織に誘拐された女性ジャーナリストを救え！

フランス精鋭部隊の活躍を描くアクション

●『沈黙の粛清』

放送日：2月23日(月・祝)6：00～

[R15+]処刑人スティーヴン・セガールが悪党を制裁！

FBIも巻き込んだ三つ巴戦を描く復讐アクション

●『ザ・ガンマン』

放送日：2月22日(日)12：45～ほか

名優ショーン・ペンが本格アクションに初挑戦！

裏の顔を持つ男の孤独な死闘を描く

●『SISU/シス 不死身の男』

放送日：2月23日(月・祝)21：00～

[R15+]武器はツルハシ１本だけ！

伝説の老兵士が金塊をめぐりナチスと戦うフィンランド発アクション

●『1917 命をかけた伝令』

放送日：2月22日(日)10:05～

戦場での決死のミッションを全編ワンカット映像で構成！

サム・メンデス監督が贈る驚異の戦争アクション

●『ネイビーシールズ 空港占拠』

放送日：2月22日(日)8：10～

空港を占拠した傭兵たちに特殊部隊ネイビーシールズの精鋭が立ち向かう！

ノンストップ戦場アクション続編

●『ザ・オペラティブ』

放送日：2月23日(月・祝)22：40～

[R15+]潜入任務に挑む女性エージェントに危機が訪れる！

ダイアン・クルーガー主演のスパイサスペンス

●『シビル・ウォー アメリカ最後の日』

放送日：2月22日(日)深夜4：00～

国家の分断によってアメリカで激しい内戦が勃発！

A24製作で贈る衝撃の戦場アクションドラマ

●『バトルシップ(2012) 』

放送日：2月23日(月・祝)9：30～

エイリアンの侵略が海から始まる！

日米の熱い男たちが絆を結び共闘する、壮絶なSF海戦アクション

●『ヒート』

放送日：2月22日(日)23：00～

アル・パチーノvsロバート・デ・ニーロ、

男の真っ向勝負をマイケル・マン監督がソリッドに描く！

●『アンダーウォーター』

放送日：2月23日(月・祝)深夜00：45～

深海で目覚めた未知の生物が海底施設を襲う！

クリステン・スチュアート主演のSFサバイバルスリラー

●『ザ・プレデター』

放送日：2月22日(日)19:00～

[R15+]誇り高き戦闘種族が極限まで進化！

1987年の名作SFホラー『プレデター』の正統的な続編

●『沈黙の達人』

放送日：2月23日(月・祝)7：55～

[R15相当]不思議な力を持つ少女を守るため最強オヤジが立ち上がる！

セガールの拳が唸る痛快アクション

●『ワイルド・ブレイブ』

放送日：2月23日(月・祝)14：00～

最強の親子が武装犯罪組織に立ち向かう！

ジェイソン・モモアがタフな魅力を発揮する肉弾アクション

『神は銃弾』(C) 2023 By GIAB Productions LLC. All rights reserved 『ターミネーター３ 』TM (C) 2003 IMF3 『カオス(2005) 』(C) 2005 ChaoTIC PRODUCTIONS LTD AND CHAOTIC FILMS UK LIMTED ALL RIGHTS RESERVED 『炎のデス・ポリス』(C) 2021 CS Movie II LLC. All Rights Reserved 『トランスフュージョン』(C) 2022 Yensir Holdings Pty Ltd and Stan Entertainment Pty Ltd 『キック・オーバー』(C) 2011 ICON FILMS, INC. 『スペシャル・フォース』(C) 2011 EASY COMPANY - STUDIO CANAL VISA D'EXPLOITATION Nﾟ127080 『沈黙の粛清』(C) 2015 Code of Honor Productions, LLC. 『ザ・ガンマン』A SPAIN/UK COPRODUCTION (C) 2015 PRONE GUNMAN AIE - NOSTROMO PICTURES SL - PRONE GUNMAN LIMITED 『SISU/シス 不死身の男』(C) 2022 FREEZING POINT OY AND IMMORTAL SISU UK LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 『1917 命をかけた伝令』(C) 2019 Storyteller Distribution Co., LLC and NR 1917 Film Holdings LLC. All Rights Reserved. 『ネイビーシールズ 空港占拠』(C) 2023 One More Shot Film Limited. All Rights Reserved. 『ザ・オペラティブ』(C) 2019 Match Factory Productions - Spiro Films - Le Pacte - Neue Bioskop - Little Shark Entertainment 『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(C) 2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved. 『バトルシップ(2012) 』(C) 2012 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED. 『ヒート』(C) 1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved. 『アンダーウォーター』(C) 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『ザ・プレデター』(C) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.『沈黙の達人』(C) 2018 SIVKO PARTNERS, LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 『ワイルド・ブレイブ』(C) 2017 Braven Productions, LLC

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道＋激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://x.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

ザ・シネマのご視聴方法 ザ・シネマはスカパー！、J：COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。