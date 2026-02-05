今年も墓場の画廊で“XYZ”の待ち合わせ！『シティーハンター』POP UP STOREが綺羅びやかに開催決定！■CITY HUNTER

株式会社CRAZY BUMP

株式会社クレイジーバンプは2026年3月7日(土) ～4月13日(月)まで、墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて【「CITY HUNTER POP UP STORE -Midnight Rendezvous-」in 墓場の画廊】を行います。

今年も獠と香が、中野ブロードウェイをネオンカラーに染め上げる！

毎年好評を博している墓場の画廊の大人気企画『シティーハンター』POP UP STOREが、2026年も墓場の画廊に帰ってくる！今回は大人でアーバンな「夜の新宿」をコンセプトにした特別企画を展開します。

今回のタイトルは【CITY HUNTER POP UP STORE -Midnight Rendezvous-】（ミッドナイト・ランデブー）。作品の舞台となった80年代の新宿を彩った街の喧騒や、ナイトクラブが生み出すネオンやミラーボールのまばゆい光と高揚感溢れる都会的な音楽。それらが交差する真夜中のアーバンライフをテーマに展開します。

会場内は、ネオンライトやミラーボール、鏡面装飾を取り入れたアーバン・ナイトラウンジをイメージ。来場者が『シティーハンター』を読んで憧れた“夜の大都会”を疑似体験出来るような、光と影の中をめぐる没入体験を演出します。

今回もオリジナルの新作グッズが盛りだくさん！80’sのファッションアイコンを想起させるアーバンテイストのアイテムに加え、過去シリーズで特に人気の高かった商品も、シックでクールな大人の世界観にリファイン。懐かしさと新しさが共存する、墓場の画廊ならではのラインナップを展開します。

もちろん、毎年恒例となった獠と香のバースデー企画も開催。獠の誕生日である3月26日と、香の誕生日である3月31日を含むバースデースペシャルウィークでは、今年も二人の誕生日を祝うスペシャルな演出を予定しています。

当時背伸びをして憧れた『シティーハンター』が描く大人の世界がいま再びきらめき出す。令和の今だからこそ響く、懐かしくて新しい真夜中の世界を、墓場の画廊で味わってください。

「今夜俺につきあってくれれば頭の中をおれのことで一杯にしてみせるよ」

*3月7日(土)、8日(日)のご入場について

多くのお客さまのご来店が予測されるため、混雑回避・列形成の最小化を目的として、「LivePocket-Ticket-(ライブポケット)」を使用した入場整理券(先着順)による時間帯ごとの入場制限を実施させていただきます。

応募期間：2026年2月12日(月)12:00~

↓応募ページ、詳細は以下↓

https://t.livepocket.jp/t/hakabanogarou_cityhunter

■商品紹介第1弾。アーバンナイトライフに必須なアパレル中心のラインナップをお届け。

ミッドナイト・ランデヴー Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

POP UP STOREのテーマ「Midnight Rendezvous（ミッドナイト・ランデブー）」を大胆に配置した2026モデルのオリジナルTシャツ。

スポットライト Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

ミッドナイト・ランデブーのキャッチコピーの通り、冴羽獠が誰かとの待ち合わせを予感させる喧騒の前の一瞬をレイアウトに落とし込んだ、まさに大人のためのTシャツ。

ディスコティック Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

『シティーハンター』こと冴羽獠の相棒、槇村香が夜の街に降り立つ！80年代を彷彿とさせるレトロフューチャーなデザインが目を引くTシャツ。

ブラック&ホワイト ロングスリーブＴシャツ／7,480円(税込)

サイズ：M～XXL

ブラックボディにホワイトのプリントだけで仕上げたハードボイルドなデザインのロングスリーブTシャツ。

ミッドナイト・ランデヴー クルーネックスウェット／9,900円(税込)

サイズ：M～XXL

獠の視線が静かに移り変わる様子を、おしゃれな2色印刷でプリントした大人の雰囲気のスウェット。

ミッドナイト・ランデヴー ジップアップパーカー／12,100円(税込)

サイズ：M～XXL

2026年のPOP UP STOREキャッチコピー「ミッドナイト・ランデブー」を大胆に配置したイベント限定デザインのジップアップパーカー。

モノグラム マフラー ブラウン／10,450円(税込)

サイズ：W40×H170cm※フリンジ含まず

『シティーハンター』の象徴的なアイコンをモノグラムに揃えたシックなデザインのマフラーに、待望の新カラー登場。

エコバッグ ネオン／3,300円(税込)

サイズ：W42mm×H67mm マチ13mm

『シティーハンター』の世界観をアイコニックにイメージさせるイラストを、ポップなネオンカラーで配したかわいらしい総柄デザインのエコバッグが登場！容量も充分な本体に加え、表側にはメッシュポケットもついた実用性抜群の収納力は、日々の生活に欠かせない、まさに相棒といえるアイテムだ。

LEDネオンサイン ブラック／18,700円(税込)

サイズ：W360mm×H130mm×D84mm（スタンド含む）

『シティーハンター』の舞台は、ネオン煌めく新宿の夜景。そんな世界観を凝縮したような、シティーハンターのロゴを再現したネオン型ライトに新色が登場。

シティライト クリアポーチ／2,200円(税込)

サイズ：W207mm×H146mm

『シティーハンター』の魅力であるクールさとコメディ感を詰合せた、クリア素材の万能ポーチが登場！

2連アクリルキーホルダー 全2種／各990円(税込)

サイズ：チャーム部分約120mm

『シティーハンター』の舞台となった80年代の東京から聴こえてくるのは、ナイトクラブで流れるミュージック。そんなイメージを、連結式のアクリルキーホルダー2種で再現。

令和の現代も色褪せず、鮮やかな輝きを放ち続ける『シティーハンター』の世界に浸れるPOP UP STORE。

今回の告知に載せきれなかったアイテムは次回の告知まで、どうぞお楽しみに！

【「CITY HUNTER POP UP STORE -Midnight Rendezvous-」in 墓場の画廊】

期間2026年3月7日(土) ～ 4月13日(月)

時間11:00～20:00

会場墓場の画廊（中野店）/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct441

入場料無料

主催株式会社CRAZY BUMP

(C)北条司／コアミックス 1985, 版権許諾証AG-301