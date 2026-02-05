株式会社センティリオンシステム『リテールテックJAPAN 2026』にブース出展

■リテールテックJAPAN 2026 について

株式会社センティリオンシステム

国内最大級の流通業向け情報システム総合展で、代表的な流通業向けのシステムベンダーが集結する「リテールテックJAPAN 2026」を開催します。3月3日（火）から6日（金）までの4日間、東京ビッグサイト東展示棟で開催し、深刻化する人手不足、消費行動の変化、改正物流法の対応、業界特有の多彩なデータの活用など、流通業の山積する課題を解決する最新の「流通DX」を紹介します。

・「リテールテックJAPAN 2026 」ホームページ https://messe.nikkei.co.jp/rt/

■「リテールテックJAPAN 2026」開催概要

日 時︓2026年3月3日（火）～3月6日（金）

午前10時～午後5時（最終日のみ午後4時30分終了）

会 場︓東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

出展場所︓AI/データ活用エリア・小間RT6118

入 場︓無料（事前登録制）

主 催︓日本経済新聞社

■出展概要

ブース小間番号：RT6118「AIが観て、AIが聴いて、AIで整える」

小売業界の未来を切り拓く、最新AIソリューションのデモを展示します。現場の意思決定を速める「データの民主化」、Vertex AIとGeminiにより通話内容の可視化・感情分析・検索をリアルタイムで行う「AIコールセンター支援」、動画から即座に知見を得る「AI動画分析」、最新AIが現場の課題をどう解決するか、ぜひ会場でご体験ください。

弊社ブースには専門知識豊富なエンジニアがおりますので、Geminiを使った活用事例やお客様の課題に合わせたサービスをご提案いたします。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■株式会社センティリオンシステムについて

当社はセンティリオンシステムは、Google Cloud を中核としながら、お客様の多様なシステム環境（マルチクラウド/ハイブリッドクラウド）を統合的に支援するクラウドインテグレーターです。企業のクラウド活用や内製化を企画から運用まで一貫して支援します。

会社名：株式会社センティリオンシステム

代表者：代表取締役社長 山中 剛志

本社所在地：東京都品川区東五反田1丁目13番12号 いちご五反田ビル9F

大阪営業所：大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー17階

設立： 2005年7月1日

URL：https://www.centsys.jp/