「生成AIの″二重契約″をやめたかった」── オーエムネットワークがChatGPTからGeminiへ移行した理由と実践レポート

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：山岸真也）では、2026年2月1日より社内公式の生成AIツールをOpenAI社のChatGPTからGoogle社のGeminiへ全社移行しました。本記事では、移行の背景から実際に直面した課題まで、リアルな実践記録をお届けします。Google Workspaceをご利用の企業様にとって、少しでも参考になれば幸いです。

ChatGPTを選んだ2025年、選ばなくなった2026年

オーエムネットワークでは、2024年頃から一部のメンバーがいち早くChatGPTを業務に取り入れ始めていました。生成AIの活用を促進するため、2025年7月に生成AI活用プロジェクト「Re:Work.AI」を立ち上げ、全社の公式生成AIツールとしてChatGPTを正式導入。文書作成、情報収集、アイデア創出と、あらゆる業務シーンでの活用を本格的に推進してきました。

一方で、社内のグループウェアはGoogle Workspace。Gmail、Googleドライブ、Googleドキュメント、スプレッドシート──日常業務の基盤の多くはGoogleの上にありました。当然、Google側の生成AI「Gemini」も選択肢として検討されましたが、当時のGeminiは回答精度、日本語の自然さ、機能の充実度、いずれをとってもChatGPTに軍配が上がっており、業務利用に耐えうるレベルではないと判断しました。

しかし、2025年11月にリリースされたGemini 3では、推論能力の飛躍的向上、日本語対応の大幅改善、マルチモーダル処理の強化──ChatGPTと比較しても遜色のないレベルに達しました。2025年11月より約3ヶ月間の社内検証を実施し、一般の従業員が日常業務で使う分にはChatGPTとほぼ同等のことができるという結論に至りました。

ChatGPTの年間契約が切れる2026年1月末。このタイミングに合わせ、全部署を対象にGeminiへの移行が完了しました。

"二重契約"の解消がもたらしたもの

Google Workspaceを使いながら、ChatGPTを別途契約する。契約先が2つ、請求管理が2つ、アカウント管理が2つ。当たり前のようにやっていたこの"二重契約"が、Geminiへの移行によって解消されました。

契約・支払い・アカウント管理がGoogle Workspaceに集約されたことで、管理部門の運用負荷は大きく軽減。社員にとっても、使い慣れたGoogleの画面の中でそのまま生成AIを利用できるようになりました。生成AIにかかるコストも従来比約75%削減されています。

なお、今回の移行にあたりGoogle Workspaceのプランを「Business Starter」から「Business Standard」へアップグレードしています。Gemini 3には、複雑な質問に対してAIが段階的に思考を重ねる「思考モード」が搭載されていますが、Business Starterプランではこのシンキングの上限が厳しく、業務で求める品質の回答を安定的に得ることが困難でした。Business Standardへのアップグレードにより、この制約が緩和され、実用に耐えうる回答品質を確保できるようになっています。

移行で直面した課題と対応

スムーズに見える移行の裏側には、いくつかのリアルな課題がありました。ツールの切り替えは単なる技術的な作業ではなく、日々の業務フローや社員の働き方にも影響を及ぼします。特に、既存ツールに慣れ親しんだ社員ほど変化への不安は大きく、導入推進側にとっても試行錯誤の連続でした。同様の移行を検討している企業に向けて、私たちが直面した壁とその乗り越え方を、包み隠さず経験を共有します。

Google Workspaceを使っている企業へ、そしてこれから

- 従業員の抵抗ChatGPT導入初期から積極的に使いこなしていた社員ほど、移行への抵抗感は強いものでした。プロンプトの書き方も出力の癖も、すべてChatGPTに最適化されている中での切り替えは、心理的なハードルがあって当然です。移行の目的とメリットを丁寧に説明しつつも、全社方針として明確に打ち出すことで対応しました。経営層・管理者層が"なぜ変えるのか"を明確にし、迷わない姿勢を見せることが重要だと実感しています。- 会話履歴の引き継ぎChatGPTに蓄積された会話履歴やナレッジの引き継ぎも課題のひとつでした。採用したのは、ChatGPTに過去の会話内容を要約させ、その要約をGeminiに貼り付けるという極めてシンプルな方法です。最もスマートとは言えませんが、実務上は十分に機能しました。完璧な方法を待つより、まず動くことを優先した判断です。- 機能差異の洗い出しとGPTs → Gemの移管ChatGPTとGeminiでは細かな機能面で差異がある部分も存在します。検証期間中にこうした差異を洗い出し、代替手段の確認や運用ルールの整備を行いました。3ヶ月の検証期間を設けたことが、ここで大きく活きています。また、ChatGPTのカスタムAI機能「GPTs」で作成していたツールを、Geminiの「Gem」へ移管する作業も実施。例えば日常的に利用されていた「メール文章添削GPTs」、「議事録作成GPTs」は、Gemでも同等の機能を再現できています。移管は社内のAIチームが主導し、仕様調査から手順作成、各部署へのレクチャーまでを一貫して担当。移管後に大きな苦情や問題報告は発生しておらず、カスタムAIの大半はGemでも再現可能であることが確認できました。

「Google Workspaceを使っているのに、なぜ別の生成AIツールを契約していますか？」

2025年当時であれば、その答えは明確でした。Geminiでは業務に使えなかったから。しかし、Gemini 3がリリースされた今、その前提は崩れています。Google Workspaceを利用している企業であれば、プランのアップグレードだけでGeminiを全社に導入できます。追加の契約手続きもアカウント管理も不要。すでに持っているものを、ただ活かすだけです。

もちろん、業務の内容や求める性能によって最適なツールは異なります。当社でも、技術検証や特定の用途ではChatGPTをはじめとする他の生成AIツールを引き続き活用できる柔軟な体制を維持しています。特定のツールに固執するのではなく、常に最適な選択をし続ける姿勢が重要です。

今後は、Google Workspaceとの連携をさらに深め、グループウェアやメッセージツールにおけるAI自動化・データ分析を推進。あわせて、社内ナレッジの集約・活用基盤の構築にも着手し、組織全体の生産性向上を目指していきます。

3ヶ月間の検証を通じて、一般的な業務利用であればGeminiで十分対応可能だと実感しました。同じような状況の企業にとって、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役：山岸真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/

