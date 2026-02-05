「デュエル・マスターズ」アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』第1話あらすじ＆場面カット公開！
デュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて配信中のアニメ『Duel Masters LOST』（原作：松本しげのぶ×作画：金林洋 小学館「週刊コロコロコミック」連載）。2026年2月6日(金)から配信開始の第3章『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』第1話のあらすじ、および場面カットを公開いたしました。
アニメ『Duel Masters LOST』公式X(https://x.com/duema_anime)では第1話予告映像が公開中です。
■アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』第1話あらすじ＆場面カット
怪事件の解決を経て訪れたつかの間の平穏なひととき。自宅に飾られた写真に写る灯台の在処を知ったウィンはニイカ、九十九矢と共に記憶の手がかりを求めその地へ向かうことを決意する。穏やかな旅路と思いきや、巨大な竜巻と共にクリーチャーたちが跋扈する世界「ロストフィールド」が再びウィンたちの前に現れる。
『忘却の太陽』第1話場面カット
『忘却の太陽』第1話場面カット
『忘却の太陽』第1話場面カット
『忘却の太陽』第1話場面カット
■第1話配信情報
2026年2月6日(金)20：00～
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」(https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L)
2026年2月10日(火)正午～順次配信開始
バンダイチャンネル、TELASA、J:COM STREAM 見放題、milplus、ABEMA、dアニメストア、DMM TV、U-NEXT、アニメ放題、アニメタイムズ、Lemino
■『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』KV
アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』キービジュアル
■物語
新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。
それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。
クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、
写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、
ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。
ロストフィールド発生の原因とは。
灯台でウィンを待つものとは。
そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。
自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。
■配信情報
2026年2月6日(金)配信開始
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
全4話 毎週金曜20:00配信
■主題歌情報
オープニングテーマ
伊東歌詞太郎『あやかしあやし』
作詞・作曲：伊東歌詞太郎
編曲：Numa
オープニングテーマ制作：Victor Entertainment
2月25日(水)配信リリース予定。
■ビッグエコー コラボ情報(https://big-echo.jp/campaign/duelmasters_lost_2026)
『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』×ビッグエコー コラボ企画
実施期間：2026年1月23日(金)～4月26日(日)
実施店舗：ビッグエコー（10店舗）、および全国DAM設置ルーム
※対象機種 LIVE DAM WAO! 、 LIVE DAM Ai 、 LIVE DAM STADIUM シリーズ
キャンペーン詳細はビッグエコー公式サイトをご確認ください
ビッグエコー公式サイト：
https://big-echo.jp/campaign/duelmasters_lost_2026
■スタッフ情報
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
ストーリー原案 松本しげのぶ
キャラクターデザイン原案 金林洋
監督 福島利規
シリーズ構成 加藤陽一
キャラクターデザイン 橋詰力
美術監督 明石聖子
色彩設計 石川恭介
撮影監督 茂木智孝
CGディレクター 田所洋行
音響監督 高寺たけし
音楽 坂部剛
アニメーション制作統括 松倉友二
アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE
■キャスト
斬札ウィン 鵜澤正太郎
アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉
香取ニイカ 菱川花菜
九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也
ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン 加瀬康之
ボルシャック・バクテラス 藤井隼
ほか
■原作情報
『Duel Masters LOST』
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
作品ページ：https://www.corocoro.jp/title/44
■『Duel Masters LOST』とは
2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。
『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。
■第1章＆第2章 配信情報
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
第1章＆第2章 全8話を配信中
■アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト：
https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/
■デュエル・マスターズTCG 公式サイト：https://dm.takaratomy.co.jp/(https://dm.takaratomy.co.jp/)
■アニメ『デュエル・マスターズ』シリーズ公式X（旧Twitter）：https://x.com/duema_anime(https://x.com/duema_anime)
■ニイカ公式TikTok：https://tiktok.com/@nika.chamu
■デュエル・マスターズTCG公式X（旧Twitter）：https://x.com/t2duema(https://x.com/t2duema)
■アニメ『Duel Masters LOST 』第1章、第2章：
https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L(https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L)
