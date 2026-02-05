【オフィスから広がる健康習慣】株式会社フォースリーでVALXプロテイン試飲会を実施！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、株式会社フォースリー（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 林勇輝）にて「企業向けタンパク質勉強会＆試飲会」を開催いたしました。

当社は「働く世代の健康意識を高めたい」「タンパク質の重要性を知っていただきたい」という想いのもと、企業向けにタンパク質勉強会＆試飲会を実施しております。



今回の試飲会では、VALXホエイプロテイン定番フレーバーに加え、数量限定フレーバーの「ほうじ茶ラテ風味」や女性にも人気の「プロテインスムージー」などを提供しました。

「タンパク質の働きを分かりやすく伝えることで、健康維持や美容、日常生活における重要性を理解し、プロテインという存在をより身近に感じていただくことができました。

また、今回は「VALX株式会社 代表取締役 只石昌幸」と「株式会社フォースリー 代表取締役社長 林勇輝氏」の対談も実施。社員の健康や運動の話、経営についてまで幅広く意見を交わしました。

近年、栄養補助食品が普及する一方で「プロテインは筋トレやダイエットをしている人が飲むもの」「運動とセットで摂らないと意味がない」といった誤解も少なくありません。

しかし実際には、そうした方こそタンパク質不足に陥りやすく、正しい知識を持つことが重要です。

参加者からは「プロテインは気になっていたけれど選び方がわからなかった」「飲み方やタイミングを学べてよかった」といった声が多く寄せられました。

【参加者の声】

<初めてプロテインを飲んだ方>

・プロテイン自体はとても気になっていたので、この「タンパク質勉強会＆試飲会」をとても楽しみにしていました！水に溶かすだけでこんなに美味しく飲めるなら続けられそうですね...!今回の勉強会で、タンパク質は髪の毛や爪、お肌にとっても大事なものだと知ることができたので、習慣化できるように頑張ってみます！

・普段運動をしないので、どのタイミングでプロテインを飲めばいいかわからず困っていました。SNSでも「ダイエットの置き換え食に」や「運動後に飲みましょう」という情報が流れてくるけど、私は特にダイエットもしていないので…。でも今回話を聞いて、タンパク質不足になりがちな”朝”にプロテインを飲むのがおすすめだと知り、試してみたいと思いました！こういう知識を知ることができる機会をくださり、ありがとうございます！

<日頃から筋トレに取り組んでいる方/プロテインを飲んだことがある方>

・成分や効果についてはわからないままプロテインを飲んでいたので、今回このような質問できる機会があるのはとても嬉しいです！牛乳があまり得意ではないので、プロテインスムージーが特に飲みやすいと思いました。ビタミンや食物繊維、乳酸菌も摂ることができて一石四鳥ですね！

・タンパク質が大切な栄養素であることは理解できたのですが、正直、自宅でプロテインを飲むイメージはまだ持つことができません。過去には、プロテインを買ったものの続かなかった経験があります。だからこそ、福利厚生の一環として、オフィス内にプロテインが用意されていたらとても便利だと思いました。

食事やドリンクなどの福利厚生が充実している企業は増えていますが、「タンパク質」をしっかり摂れる環境がある会社はまだ少ない気がします。



【開催企業 株式会社フォースリー 林勇輝氏 コメント】

オフィスワークを中心とした働き方では、社員一人ひとりのコンディションが成果を大きく左右します。

フォースリーがビジョンを実現するには、まずメンバーが健やかに働ける環境が欠かせません。

今回、VALX社の「働く世代の健康を支えたい」という想いに共感し、試飲会としてご一緒できたことを嬉しく思います。

当日は複数のプロテインを試しながら、タンパク質の役割や美容・代謝との関係、生活習慣を整える摂り方などを学びました。

社員からは「印象が変わった」「飲みやすく継続したい」などの声が寄せられ、初心者からトレーニング習慣のある人まで前向きに参加しました。

健康に向き合うことは可能性を広げ、チームの力を高める第一歩であり、今回の取り組みが自発的な学びのきっかけになったと感じています。

開催した企業様からは「従業員の健康への意識が高まった」や「日常の中でタンパク質をもっと意識しようと思った」といった声を多くいただきました。さらに、従業員の皆様のお声を受けて、開催当日より福利厚生としてプロテインを導入していただけることとなりました。

「企業向けタンパク質勉強会＆試飲会」の開催をご希望の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



VALXはこれからも、幅広い世代・職業の方々にタンパク質の重要性をお伝えするとともに、健康づくりをサポートする活動を続けてまいります。

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▼VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3F

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/