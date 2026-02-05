プロモツール株式会社、カードフレグランス「アロマカード」が累計12万枚を突破

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）は、企業向けマーケティングツールとして展開するカードフレグランス「アロマカード」の累計販売枚数が12万枚を突破したことをお知らせいたします。

「アロマカード」は、ブランドオリジナルの香りをカードに含浸させ、アルミ製パウチに封入した香りグッズです。香りを活用したマーケティング施策やブランド体験設計の一環として、近年BtoB領域での導入が急速に拡大しています。

香りを“顧客接点”に変える香りマーケティングツールとして評価

累計販売枚数12万枚を突破したプロモツールの「アロマカード」。有名企業への導入も進み、BtoB領域の香りマーケティングツールとして定着。

アロマカードは、営業ツールやノベルティ、商品同梱、DM、展示会・イベントなど、幅広いビジネスシーンで活用されています。視覚や言語情報だけでは伝えきれないブランドの世界観や価値を、「香り」という感覚情報を通じて五感に届けることができる点が特長です。

香りが記憶や感情に強く結びつくとされる「プルースト効果」により、受け取った顧客の印象に残りやすく、ブランド想起や関係構築を促進するツールとして高い評価を得ています。名刺とともに手渡せるコンパクトな香りグッズであることから、BtoBにおける新しい顧客接点創出手法として注目されています。

香りOEM・香りグッズOEMを支える技術基盤と安全性

当社は、香り・フレグランス・アロマ領域に特化したセントテクノロジーカンパニーとして、調香技術、香り分析、香料データの研究開発を継続的に行ってきました。これまでに4,000種類以上の香りを手がけてきた調香師チームの知見を活かし、企業ごとのブランドイメージや商品コンセプトに合わせた香りOEM、香りグッズOEMを提供しています。

アロマカードに使用する香料は、※IFRAおよびRIFM基準に準拠した安全性の高い原料を採用し、品質および安全性を徹底管理しています。香りの設計から製造、安定供給までを一貫して行う体制により、再現性の高い香りづくりと継続的なブランド活用を可能にしています。

※：当社が開発する香りはIFRA(国際香粧品香料協会)/RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）」の厳格な基準と規制に即した安全性の高い香料を使用して開発していますので、安心してお使いいただけます。

ブランド戦略に伴走するワンストップ型の香りOEMサービス

当社では、国内若手NO.1調香師に加え、元大手広告代理店でグローバル企業のブランド戦略を担当してきたブランディングコンサルタントがチームとして参画しています。香りの開発にとどまらず、カードデザインや活用シーンの設計まで含め、企業のブランド戦略に寄り添うワンストップ型の香りグッズOEMサービスを提供しています。

これまでに、リコー、資生堂、さいたま市、商船三井、万平ホテルなど、業界・業種を問わず多くの企業・自治体に導入されてきました。

今後の展望

当社は今後も、アロマカードをはじめとする香りグッズOEM、香りOEMの領域において、企業コミュニケーションやブランド体験を支える香りソリューションの強化を進めてまいります。空間芳香、商品香料、ノベルティなど複数のタッチポイントを横断した一貫性のある香り設計を通じて、BtoB領域における香りマーケティングの価値を高め、企業と顧客のつながりをより豊かなものにしてまいります。

営業ツールとしても気軽に持ち運べる、プロモツールの「アロマカード」について

当社は香りを創香するノウハウや、これまで4,000種類以上の香りを調香してきた豊富な経験と実績を持つ調香師チーム、元大手広告代理店で世界的な自動車メーカーを担当した実績を持つブランディングコンサルタントのノウハウ等、今までにないワンストップサービスを提供しています。これらのチームが企業のイメージや商品コンセプトに沿ったオリジナルアロマの創作からカードのデザインまでクライアント企業のブランド戦略に伴走します。

営業ツールとしても活用可能、プロモツールの「アロマカード」についてはこちら

https://www.promotool.jp/product/

「Aroma Card、アロマカード」は当社の登録商標です。

プロモツールのサービス「香りグッズOEM」について

当社は、香りの企画・開発から生産・納品までワンストップで対応。香料の開発だけでなく、香水、化粧品、ディフューザーやスプレー、アロマカードなどの香りグッズの開発も可能で、企業のブランド戦略を香りでトータルサポートします。プロモツールグループは、香料開発、官能/分析試験、品質/安全保証の為の書類作成、香料の調合、バルク製造、充填、ラッピングなど、全ての作業を自社グループ工場で一貫して行えるという強みを活かし、コストや数量、納期などお客様のニーズに合わせた最適な提案をいたします。

アロマカード制作のご相談・お見積り :https://www.promotool.jp/contact/

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りでブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香りで空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りでプロモーション（香りDM等）

：(6)香りでエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/