WEST.結成12周年記念！WOWOWでは2/5（木）にWESSION 全6話を一挙放送・配信！「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」では劇場版”W”の放送・配信も追加決定！
2月5日（木）に結成12周年を迎えたWEST.。WOWOWではこれを記念して昨年お届けした「WESSION」全6話を本日午後8:30から一挙に放送・配信。さらに、2月25日（水）からスタートする特集「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」では、2024年11月に公開した『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』を3月1日に放送・配信することが決定した。
なお、「WESSION」番組開始からWEST.初の主催野外フェス「WESSION FESTIVAL 2025」まで、およそ半年間にわたる活動をおさめたアフターパンフレットはWOWOW百貨店（ https://dept.wowow.co.jp/products/25n0206100001?_pos=1&_sid=6ada5cbf4&_ss=r(https://dept.wowow.co.jp/products/25n0206100001?_pos=1&_sid=6ada5cbf4&_ss=r) ）で予約受付中。番組収録現場やフェスでのオフショットはもちろん、メンバーによる座談会などWEST.の魅力をより深く感じられる貴重なコンテンツが満載。WESSIONオフィシャルサイトでは表紙や一部中面も公開中。こちらもぜひチェックしていただきたい。
＜番組情報＞
2/5はWEST.結成日!!!!!!!
WOWOW×WEST. "WESSION" 全6話
2月5日（木）午後8:30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!
WESSION FESTIVAL 2025 DAY1
2月25日（水）午後8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
放送・配信アーティスト：WEST. / Lucky Kilimanjaro / アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター
オープニングゲスト：横山裕 / 石原慎也 (Saucy Dog)
WESSION FESTIVAL 2025 DAY2
2月26日（木）午後8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
放送・配信アーティスト：WEST. / MONGOL800 / eill / wacci / Little Glee Monster / ウルフルズ
(C)2025「裏社員。-スパイやらせてもろてます-」製作委員会
裏社員。-スパイやらせてもろてます-
2月27日（金）午後9:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
WESSION FESTIVAL 2025 密着特番
2月28日（土）午後6:15 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番をお届け！
WEST. 10th Anniversary Live "W" -Film edition-
3月1日（日）午後7:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
WOWOW×WEST. “WESSION“ 全6話
3月1日（日）午後9:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
WESSION FESTIVAL 2025 DAY2、#1～5、未公開集はWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中
特設サイト：https://www.wowow.co.jp/event/wession/
WOWOW百貨店：https://dept.wowow.co.jp/
公式X:https://x.com/WESSION_WEST
公式Instagram：https://www.instagram.com/WESSION_WEST/