『戦国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』追加エピソード「第三章・永禄十年 天下布武」を2026年2月5日（木・大安）より配信開始！

株式会社オルトプラス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：石井 武、以下「オルトプラス」）は、株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内 和博）が出版する人気小説原作『戦国小町苦労譚』のフルボイス・ヴィジュアルノベルアプリ『戦国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』（以下「本アプリ」）において、追加エピソードとなる第三章・永禄十年 天下布武（1話～10話まで）を、本日2026年2月5日（木・大安）より配信開始したことをお知らせいたします。

第3章では、戦国の世を生き抜く綾小路静子の新たな局面が描かれ、物語はさらに深みと緊張感を増していきます。なお、今後は毎月上旬にエピソードを追加配信して参ります。次回配信は2026年3月上旬を予定しております。引き続き『戦国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』にご期待ください。

＜第三章『永禄十年 天下布武』あらすじ＞

村での収穫を成功させた静子。

そんな彼女の村からは楽しそうな声があちこちから聞こえてくるほど、戦国の世とは思えぬ穏やかな時間に包まれていた。

だがそれから程なくして、静子は信長から生産拠点である村の拡大を命ぜられる。

そして信長はというと、ついに美濃攻略へと着手し、斎藤龍興と対峙するのだった。

＜配信内容＞

◼︎配信中の内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/308_1_d9e1729eaa496ff1708b51703092911c.jpg?v=202602050321 ]

◼︎次回配信予定

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/308_2_dc333528a40e2bada9fa7dd58f9eca94.jpg?v=202602050321 ]

＜1章全話 “半額”キャンペーン再開＞

新エピソード配信に伴い、第1章全話をお得に楽しめるキャンペーンを再開します。

静子が戦国時代へタイムスリップし、そこでどう生き抜くのか！？物語の序盤をお得にご体験いただけます。

半額キャンペーン期間：2026年2月5日（木・大安）～ 2026年2月21日（土）23:59まで

＜まとめ購入＞

本アプリでは、物語を継続して楽しみたい方に向けて、複数話を一括で購入できる「まとめ購入」をご用意しています。

5話まとめて購入すると5％OFF、10話以上のまとめ購入では10％OFFとなり、単話ごとの購入に比べて、よりお得に物語をお楽しみいただけます。

本作の魅力である長編ならではの構成と情感は、まとめて読み進めることでより深く味わえる体験となっています。

物語の世界により深く触れるために、「まとめ購入」をぜひご活用ください。

＜本アプリ概要＞

読む物語から、感じ取る物語へ。

『戦国小町苦労譚』が声によって進化する。

多様なエンタメがあふれる現代では、小説という奥行きの深い物語に触れる機会は減りつつあります。しかし、小説には圧倒的な情報量と細やかな描写という魅力があり、それこそが作品の本質に迫るための鍵でもあります。

本アプリは『戦国小町苦労譚』の原作小説に、原作絵師 平沢下戸先生の新規イラストをふんだんに使用、BGMには村田理氏（代表作：シェンムー）を迎え、オーディションによって選ばれた24名の実力派声優による感情豊かなボイスによって、聴くだけでその魅力に触れられる【新しい読書体験】を提供します。

電子書籍でもオーディオブックでもない。新しい読書の形をお届けいたします。

原作の深層に、あなたも触れてみませんか？

▶Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.altplus.komachi

▶App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6754233787

＜作品概要＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/308_3_db37c383ebe6b21dd5dd68b3473a0668.jpg?v=202602050321 ]

▶ 公式サイト：

https://sengokukomachi-katariemaki.jp/

▶ 公式X：

https://x.com/komachi_katari

■『戦国小町苦労譚』について

『戦国小町苦労譚』（せんごくこまちくろうたん）は、夾竹桃先生による小説作品。アース・スターノベル（刊行：株式会社アース・スター エンターテイメント）より2016年1月から刊行されています。農業高校に通う女子高生・綾小路静子が突如として戦国時代へとタイムスリップし、現代知識を駆使して歴史の荒波を生き抜く姿を描いた作品で、小説版イラストは平沢下戸先生が、コミカライズは沢田一先生が担当。シリーズ累計発行部数は360万部を突破する大ヒット作品となっております。

▶原作ノベル公式ページ：

https://www.es-novel.jp/booktitle/16sengokukomachi.php

▶コミック連載ページ：

https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509005108

