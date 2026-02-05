紀伊國屋書店（日本・北米・アジア太平洋地域（Asia-Pacific region））で開催予定の『気になってる人が男じゃなかった』POP UPで販売する商品ラインナップを公開！購入特典も決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、SNSで圧倒的話題を誇る物語、『気になってる人が男じゃなかった』POP UPを、2026年2月19日より日本、北米、アジア太平洋地域（Asia-Pacific region）の紀伊國屋書店にて順次開催いたします。

紀伊國屋書店で開催ならではの本に囲まれている、美月と綾の描き下ろしやコミックスのイラストを使用した多数のオリジナルグッズも公開！

【『気になってる人が男じゃなかった』Kinokuniya Worldwide POP-UP】 概要

北米『The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All』 Kinokuniya Worldwide POP-UP

アジア太平洋地域『The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All』 Kinokuniya Worldwide POP-UP

■開催期間：

2026年2月19日（木）～2026年3月22日（日）

※「紀伊國屋書店 さいたま新都心店」につきましては、2月20日（金）～3月22日（日）での開催となります

※開催国によって開催時期が多少変動する可能性がございます

■開催場所：

紀伊國屋書店（日本・北米・アジア太平洋地域（Asia-Pacific region））各店舗内

※一部店舗を除く

※イベントの詳細や開催店舗等は以下、紀伊國屋書店イベントページをご覧ください。

■関連サイト：

紀伊國屋書店イベントページ

URL：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1769133951/

■グッズラインナップ

【気になってる人が男じゃなかった】刺繍タオル

【気になってる人が男じゃなかった】ピックコレクション（全5種）※トレーディング商品

【気になってる人が男じゃなかった】ロールオンフレグランス ※日本国内限定

【気になってる人が男じゃなかった】ステッカー（全5種）

【気になってる人が男じゃなかった】ポスター（全3種）

【気になってる人が男じゃなかった】ジャケット風キーホルダー（全3種）

【気になってる人が男じゃなかった】レコード風コースター (全2種）

【気になってる人が男じゃなかった】オーバルキーホルダーコレクション（全5種）※トレーディング商品

【気になってる人が男じゃなかった】缶バッジコレクション（全6種）※トレーディング商品

【気になってる人が男じゃなかった】アクリルスタンド（全2種）

※画像はイメージです。

※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※開催店舗・開催国により、一部商品につきましては、取り扱いがない場合がございます。ご了承ください。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※在庫状況により上記の期間外に事後販売をする場合がございます。

※事後販売については、全ての商品を販売しない場合がございます。

■ご購入特典

開催期間中、POP UP関連グッズ、「気になってる人が男じゃなかった」関連書籍を、一度のお会計で2,200円(税込)ご購入毎に「イラストカード（全6種）」をランダムで1枚プレゼント！

※数量が無くなり次第終了となります。

※レシート合算不可となります。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございますのでご了承ください。

※日本以外の国の条件は異なる場合がございます。詳細は、各国の紀伊國屋書店へお問い合わせの上、ご確認ください。

■注意事項

※店舗スタッフの指示に従って頂けない場合、販売をお断りする場合がございます。

※当日の状況により事前のご案内内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

※不良品以外の交換・返品はお承りできかねます。

■本件・グッズに関する一般のお客様からのお問い合わせ

KADOKAWAグッズサポート：https://kdq.jp/kdgoods

※かならず商品名・サービス名をご明記ください。

※内容によっては、ご返信までにお時間をいただく場合があります。

※サポートは日本国内に限ります。

※日本国外からのお問い合わせはお受けできません。ご了承ください。

■関連情報

●KADOKAWA文芸WEBマガジン 『気になってる人が男じゃなかった』特設サイト

https://kadobun.jp/special/arai-sumiko/kinioto/

●新井すみこ公式X（Twitter）https://twitter.com/agu_knzm (@agu_knzm)

●新井すみこ公式Instagram https://www.instagram.com/agu_knzm/