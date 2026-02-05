「.LIVE」・「ぶいぱい」の『アップランドバレンタイン2026』グッズ&ボイスが2月6日（金）より販売開始！

株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバー5名の『アップランドバレンタイン2026』グッズおよび総勢22名が参加する同テーマのボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。



「.LIVE」よりカルロ・ピノ、ヤマト イオリ、「ぶいぱい」より烏丸ぴょこ、遠吠きゃん、綿貫ねぐせの描き下ろしイラストを使用したアイテムが全5種登場！


APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月6日（金）12時から販売いたします。


また、バレンタインをテーマに.LIVEとぶいぱいメンバーが考案したシチュエーションボイスも同日に販売いたします。



■『アップランドバレンタイン2026』グッズ 詳細

以下5種類のグッズを受注販売いたします。


※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。



▼バレンタインセット


価格：9,000円（税込）


種類：全5種


セット内容：B5アクリルパネル、缶バッジ、ホログラムコレクションカード、ファンネームアクリルキーホルダー（アクリル／約30×80mm内）


購入特典：各タレント手書き アイシングビスケット（3個入り）、複製メッセージ付きポストカード（紙／約100×148mm）










▼B5アクリルパネル


価格：6,000円（税込）


種類：全5種


サイズ：B5


材質：アクリル





▼缶バッジ


価格：500円（税込）


種類：全5種


サイズ：直径約56mm


材質：紙・ブリキ





▼ランダムコレクションカード（3枚入り）


価格：1,200円（税込）


種類：全15種（通常5種・ホログラム5種・ホログラム箔押し5種）


サイズ：約63×88mm　


材質：紙


仕様：1セット3枚入り（通常2枚＋ホログラム1枚）





▼スマホ壁紙セット


価格：500円（税込）


種類：全1種


サイズ：1080×2340px


　　　　1179×2556px


ファイル形式：png


仕様：1セット5枚入り










■『アップランドバレンタインボイス2026』ボイス 詳細

価格：各1,000円（税込）


　　　　フルコンプリートセット 22,000円（税込）


　　　　.LIVEコンプリートセット 8,000円（税込）


　　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）


　　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）


　　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 4,000円（税込）


音声フォーマット：wav／mp3





【個人テーマ】


▼.LIVE


花京院ちえり：魔法のチョコレート実験記録


神楽すず：義理ですから


カルロ・ピノ：バレンタイン特別捜査課:未特定チョコ事件


もこ田めめめ：高嶺の花はあなたの彼女


ヤマト イオリ：愛の女神、降臨しました


七星みりり：今日だから特別だよ


リクム：あま～いご褒美はいかが？


ルルン・ルルリカ：世界一美味しいチョコ





▼ぶいぱい


＜1期生＞


鬼頭みさき：Blood(ハート)Valentine


紅蓮罰まる：手渡しなんて無理だから......投げるね


斜落せつな：ツンデレせつーなIFバレンタイン


秘間慈ぱね：素直になれないぱねと全て知ってて言わせたいキミ



＜2期生＞


鍵宮シエル：本命は君だから


烏丸ぴょこ：私の気持ち、受け取ってくれますか？


遠吠きゃん：チョコをもらいすぎた君に、きゃんは拗ねている！


ベルモット・ベルーナ：料理苦手女子と料理部男子!?


まるげりちゃ：両思いになれる魔法


綿貫ねぐせ：幼馴染達のバレンタイン



＜3期生＞


コマチガブ：料理教室、ガブ先生


彩歌すいれん：恋の魔法が無くたって.....(ハート)


猫撫こぜに：こ、これは、業務じゃけぇ！


蜂蜜ぷりん：こんなぷりんでも許してっ





■販売概要

【販売期間】


2026年2月6日（金）12時00分～2月19日（木）23時59分



【発送時期】


グッズ：2026年4月中旬～6月上旬頃


ボイス：即時ダウンロード



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■


■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


