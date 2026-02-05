「.LIVE」・「ぶいぱい」の『アップランドバレンタイン2026』グッズ&ボイスが2月6日（金）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバー5名の『アップランドバレンタイン2026』グッズおよび総勢22名が参加する同テーマのボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
「.LIVE」よりカルロ・ピノ、ヤマト イオリ、「ぶいぱい」より烏丸ぴょこ、遠吠きゃん、綿貫ねぐせの描き下ろしイラストを使用したアイテムが全5種登場！
APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月6日（金）12時から販売いたします。
また、バレンタインをテーマに.LIVEとぶいぱいメンバーが考案したシチュエーションボイスも同日に販売いたします。
■『アップランドバレンタイン2026』グッズ 詳細
以下5種類のグッズを受注販売いたします。
※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
▼バレンタインセット
価格：9,000円（税込）
種類：全5種
セット内容：B5アクリルパネル、缶バッジ、ホログラムコレクションカード、ファンネームアクリルキーホルダー（アクリル／約30×80mm内）
購入特典：各タレント手書き アイシングビスケット（3個入り）、複製メッセージ付きポストカード（紙／約100×148mm）
▼B5アクリルパネル
価格：6,000円（税込）
種類：全5種
サイズ：B5
材質：アクリル
▼缶バッジ
価格：500円（税込）
種類：全5種
サイズ：直径約56mm
材質：紙・ブリキ
▼ランダムコレクションカード（3枚入り）
価格：1,200円（税込）
種類：全15種（通常5種・ホログラム5種・ホログラム箔押し5種）
サイズ：約63×88mm
材質：紙
仕様：1セット3枚入り（通常2枚＋ホログラム1枚）
▼スマホ壁紙セット
価格：500円（税込）
種類：全1種
サイズ：1080×2340px
1179×2556px
ファイル形式：png
仕様：1セット5枚入り
■『アップランドバレンタインボイス2026』ボイス 詳細
価格：各1,000円（税込）
フルコンプリートセット 22,000円（税込）
.LIVEコンプリートセット 8,000円（税込）
ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）
ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）
ぶいぱい3期生コンプリートセット 4,000円（税込）
音声フォーマット：wav／mp3
【個人テーマ】
▼.LIVE
花京院ちえり：魔法のチョコレート実験記録
神楽すず：義理ですから
カルロ・ピノ：バレンタイン特別捜査課:未特定チョコ事件
もこ田めめめ：高嶺の花はあなたの彼女
ヤマト イオリ：愛の女神、降臨しました
七星みりり：今日だから特別だよ
リクム：あま～いご褒美はいかが？
ルルン・ルルリカ：世界一美味しいチョコ
▼ぶいぱい
＜1期生＞
鬼頭みさき：Blood(ハート)Valentine
紅蓮罰まる：手渡しなんて無理だから......投げるね
斜落せつな：ツンデレせつーなIFバレンタイン
秘間慈ぱね：素直になれないぱねと全て知ってて言わせたいキミ
＜2期生＞
鍵宮シエル：本命は君だから
烏丸ぴょこ：私の気持ち、受け取ってくれますか？
遠吠きゃん：チョコをもらいすぎた君に、きゃんは拗ねている！
ベルモット・ベルーナ：料理苦手女子と料理部男子!?
まるげりちゃ：両思いになれる魔法
綿貫ねぐせ：幼馴染達のバレンタイン
＜3期生＞
コマチガブ：料理教室、ガブ先生
彩歌すいれん：恋の魔法が無くたって.....(ハート)
猫撫こぜに：こ、これは、業務じゃけぇ！
蜂蜜ぷりん：こんなぷりんでも許してっ
■販売概要
【販売期間】
2026年2月6日（金）12時00分～2月19日（木）23時59分
【発送時期】
グッズ：2026年4月中旬～6月上旬頃
ボイス：即時ダウンロード
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
