「.LIVE」・「ぶいぱい」の『アップランドバレンタイン2026』グッズ&ボイスが2月6日（金）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバー5名の『アップランドバレンタイン2026』グッズおよび総勢22名が参加する同テーマのボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

「.LIVE」よりカルロ・ピノ、ヤマト イオリ、「ぶいぱい」より烏丸ぴょこ、遠吠きゃん、綿貫ねぐせの描き下ろしイラストを使用したアイテムが全5種登場！

APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月6日（金）12時から販売いたします。

また、バレンタインをテーマに.LIVEとぶいぱいメンバーが考案したシチュエーションボイスも同日に販売いたします。

■『アップランドバレンタイン2026』グッズ 詳細

以下5種類のグッズを受注販売いたします。

※グッズは既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。

▼バレンタインセット

価格：9,000円（税込）

種類：全5種

セット内容：B5アクリルパネル、缶バッジ、ホログラムコレクションカード、ファンネームアクリルキーホルダー（アクリル／約30×80mm内）

購入特典：各タレント手書き アイシングビスケット（3個入り）、複製メッセージ付きポストカード（紙／約100×148mm）

▼B5アクリルパネル

価格：6,000円（税込）

種類：全5種

サイズ：B5

材質：アクリル

▼缶バッジ

価格：500円（税込）

種類：全5種

サイズ：直径約56mm

材質：紙・ブリキ

▼ランダムコレクションカード（3枚入り）

価格：1,200円（税込）

種類：全15種（通常5種・ホログラム5種・ホログラム箔押し5種）

サイズ：約63×88mm

材質：紙

仕様：1セット3枚入り（通常2枚＋ホログラム1枚）

▼スマホ壁紙セット

価格：500円（税込）

種類：全1種

サイズ：1080×2340px

1179×2556px

ファイル形式：png

仕様：1セット5枚入り

■『アップランドバレンタインボイス2026』ボイス 詳細

価格：各1,000円（税込）

フルコンプリートセット 22,000円（税込）

.LIVEコンプリートセット 8,000円（税込）

ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）

ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）

ぶいぱい3期生コンプリートセット 4,000円（税込）

音声フォーマット：wav／mp3

【個人テーマ】

▼.LIVE

花京院ちえり：魔法のチョコレート実験記録

神楽すず：義理ですから

カルロ・ピノ：バレンタイン特別捜査課:未特定チョコ事件

もこ田めめめ：高嶺の花はあなたの彼女

ヤマト イオリ：愛の女神、降臨しました

七星みりり：今日だから特別だよ

リクム：あま～いご褒美はいかが？

ルルン・ルルリカ：世界一美味しいチョコ

▼ぶいぱい

＜1期生＞

鬼頭みさき：Blood(ハート)Valentine

紅蓮罰まる：手渡しなんて無理だから......投げるね

斜落せつな：ツンデレせつーなIFバレンタイン

秘間慈ぱね：素直になれないぱねと全て知ってて言わせたいキミ

＜2期生＞

鍵宮シエル：本命は君だから

烏丸ぴょこ：私の気持ち、受け取ってくれますか？

遠吠きゃん：チョコをもらいすぎた君に、きゃんは拗ねている！

ベルモット・ベルーナ：料理苦手女子と料理部男子!?

まるげりちゃ：両思いになれる魔法

綿貫ねぐせ：幼馴染達のバレンタイン

＜3期生＞

コマチガブ：料理教室、ガブ先生

彩歌すいれん：恋の魔法が無くたって.....(ハート)

猫撫こぜに：こ、これは、業務じゃけぇ！

蜂蜜ぷりん：こんなぷりんでも許してっ

■販売概要

【販売期間】

2026年2月6日（金）12時00分～2月19日（木）23時59分

【発送時期】

グッズ：2026年4月中旬～6月上旬頃

ボイス：即時ダウンロード

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/