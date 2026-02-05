食・農業領域専門コンサルのFOODBOXより　業界の全体像が一目でわかる「食・農業界の職業マップ」を無料公開

FOODBOX株式会社

FOODBOX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村圭佑、以下FOODBOX）は、食・農業界への就職や転職を検討中の方に向けて、業界研究を助ける「食・農業界の職業マップ」を無料で公開いたします。バリューチェーンを基にお仕事を紹介しているため、業界構造の理解にも役立ちます。





「食・農業界の職業マップ」PDFファイルのダウンロードはこちら：

https://forms.gle/eQpZtp455G96rRG9A

「食・農業界の職業マップ」の制作背景

2026年版 食・農業界の職業マップ次項に詳細な職業解説を掲載

食・農業領域専門のコンサルティング会社であるFOODBOXは、日々現場に向き合う中で、業界全体の仕事に対する理解・言語化を十分にできていなかったという課題意識をもちました。

農業の仕事は生産現場に限らず、企画、加工、マーケティング、IT、金融など、多様な職種がバリューチェーン上に存在しています。しかし、業界構造が整理されておらず、求職者の選択肢に入りにくい現状があります。特に、新卒・第二新卒やキャリアの方向性を定められていない層にとっては、情報量が少なく、検討の土俵に上がりづらい状況です。

そこでFOODBOXは、業界全体を俯瞰し、仕事の選択肢を可視化するため、「食・農業界の職業マップ」を制作・無料公開しました。

「食・農業界の職業マップ」の3つの特徴

１.バリューチェーンで理解できるマップ構造

食・農業界のバリューチェーン上に職業を当てはめて整理することで、業界全体の流れを俯瞰しながら、自分がどの過程・領域に携わりたいのかを具体的にイメージできます。上段は生産～販売まで、中段は全てに関わる経営企画とバックオフィス職、下段は関連するステークホルダーやサービスを紹介しています。

２.職業名だけで終わらない、詳細な職業解説

職業名を一覧化したマップに加え、次項では各職業の役割や仕事内容を詳しく解説。業界や職種の定義が曖昧な方でも理解しやすい構成となっています。それぞれの職業名に解説ページへ遷移するリンクが埋め込まれているため、PDFファイルでダウンロードするとより実用的です。

３.FOODBOXならではの解像度と現場視点

食・農業領域に特化して事業を展開してきたFOODBOXの知見を活かし、実態に即した解像度の高い職業マップを制作しました。

「食・農業界の職業マップ」の今後の展望

まずは、この「食・農業界の職業マップ」が食・農業界への就職を検討している大学生や高校生、転職を検討している第二新卒の方等へ広く認知されることを目指しています。

第二弾として、職業の解説に加えて、それぞれの職業のキャリアパスや必要なスキル、先輩の声など、食・農業界のお仕事をよりイメージできるようなコンテンツ制作を進めてまいります。

FOODBOXとは

FOODBOX(https://foodbox-jp.com/)は食・農業に特化したコンサルティング事業を主軸とするベンチャー企業です。お客様である農家/農業生産法人、地方行政、企業が抱える課題の解決や、やりたい事を形にできるように伴走サポートしています。直近では新規事業「フウドバトン」という農業事業の第三者承継の仕組み作りを行っています。

福岡の果樹農家に生まれた中村（代表）が2019年7月に個人事業主として起業し、2020年7月に株式会社としてスタートしました。「つくる人から、実りあれ。」そんな想いで日々お客様とお仕事させていただいています。

- 東京本社：〒106-0032 東京都港区六本木 2-3-2 VORT六本木一丁目 8階- 九州・山口支社：〒830-0053 福岡県久留米市藤山町 1083-5