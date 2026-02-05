DC Shoesより、シューズ内をクールに保つベンチレーションシステムを搭載したパフォーマンスシューズ「AT-2」が復刻！2026年2月6日(金) より発売

ボードライダーズジャパン合同会社AT-2（Grey/Black/Lime） \16,500

アメリカ・カリフォルニア州発のフットウェア＆アパレルブランド「DC Shoes（ディーシー シューズ）」では、 2026年春夏シーズンの新作として、2000年代初頭に登場した通気性に優れたパフォーマンスシューズ「AT-2（エーティー・ツー）」のベンチレーション機能をさらに高めて復刻し、2026年2月6日（金）より発売します。販売はDC Shoes直営店舗、DC Shoes公式サイト、DC Shoes取り扱い店舗です。

2000年代初頭、BMXやモトクロスといったアクションスポーツでは、シューズの耐久性や高いグリップ力、衝撃吸収性に加え、存在感のある厚めのタンが支持され、当時主流だったファットなスタイルのスケートカルチャーとも深く結びついていました。「AT-2」は、 DCの独自機能「AEROTECH ベンチレーションシステム」により、アクションスポーツに必要な機能を発揮するモデルとして、当時高い人気を誇った一足です。今回復刻する「AT-2」は、インソール全体にVENT HALL（無数の通気口）を新たに搭載し、通気性をさらに高めています。

「AEROTECH ベンチレーションシステム」は、内蔵されたエアフローチャンネルによってシューズ内の空気を循環させ、中足部のTPUシャンクを通して足元に“風”を送り込み、靴内部の温度をコントロール。シューズの側面はメッシュ素材で通気性に優れ、暑い時期や長時間の着用でも蒸れにくく、クールで快適な履き心地をキープします。DCの革新的なテクノロジーとスケートカルチャーのDNAが融合した「AT-2」は、DCのルーツへのリスペクトと現代的な機能性が交差する、新時代のアイコンシューズとして蘇ります。

また、2026年3月19日（木）には、第2弾カラーとして、春夏シーズンらしいポップなマルチカラーとモノトーンにレッドを効かせた2色が新たに登場します。

2026年2月6日（金）発売 「AT-2」「AT-2 SE」製品概要

DC Shoes独自の通気システム「AEROTECH ベンチレーションシステム」を搭載

2000年代初頭に人気を博した、クールで快適な機能性とスケートカルチャーが融合した人気モデルの復刻版

「AT-2」特設ページ(https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-at-2)は2月6日(金)正午より公開。

■ AT-2（エーティー・ツー）

価格：\16,500（税抜 \15,000） 発売日：2026年2月6日（金）

サイズ： 25.5～29.0, 30.0cm

カラー： Grey/Black/Lime（グレー/ブラック/ライム）、Black/White（ブラック/ホワイト）、White/Black/White（ホワイト/ブラック/ホワイト）

Grey/Black/LimeBlack/WhiteWhite/Black/White

■ AT-2 SE（エーティー・ツー SE）

価格：\17,600（税抜 \16,000） 発売日：2026年2月6日（金）

サイズ： 25.5～29.0, 30.0cm

カラー： Brown/Tan/Snake（ブラウン/タン/スネーク）

「AT-2 SE」は、ヘビ柄のレザーとヌバックを組み合わせたアッパーが特徴。

その他の仕様は「AT-2」と同様です。

Brown/Tan/Snake

2026年3月19日（木）発売 「AT-2」製品概要

■ AT-2（エーティー・ツー）

価格：\16,500（税抜 \15,000） 発売日：2026年3月19日（木）

サイズ： 25.5～29.0, 30.0cm

カラー： Black/Multi（ブラック/マルチ）、Black/Grey/Red（ブラック/グレー/レッド）

2026年3月26日（金）に発売する第2弾カラーの「AT-2」。

春夏シーズンらしいポップなマルチカラーと、モノトーンにレッドを効かせた2色が新たに登場。

Black/MultiBlack/Grey/Red

【TECHNOLOGY】

AEROTECH（エアロテック）

DC Shoesの独自機能「AEROTECH ベンチレーションシステム」によりインソール内を空気が抜ける構造。中足部のTPUシャンクを通じてシューズ内の熱を放出し、暑い時期や激しく動いた時でも足元をクールに保ち快適。

INSOLE（インソール）

インソール全体にVENT HALL（無数の通気口）が新たに搭載され、TPUシャンクへの通気性がさらに向上。

TPU CAGE（TPUケージ）

サイドを包み込むTPUケージで横方向の安定性が向上し、メッシュインサートで高い通気性を確保。 DCのビッグロゴがポイント。

AIRBAG（エアバッグ）

ヒールに内蔵したTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材のエアバッグが衝撃を吸収し、柔らかな履き心地。

ULTRA PADDED TONGUE（ウルトラ パデッド タン）

フィット感を高める極厚のシュータン。

STICKY RUBBER（スティッキーラバー）

衝撃吸収性と耐摩耗性に優れたスティッキー ラバーアウトソールにDCの商標である「ピルパターン」トレッドを採用。

UNI-LITE（ユニ・ライト）

非常に軽く優れた柔軟性と強度を備えたハイパフォーマンスミッドソール。

【 DC Shoes（ディーシー シューズ）について 】

1994年、DC Shoesはスケートボード業界に強烈なインパクトを与えながら、アメリカ・カリフォルニア州で誕生した。創始者である“ケン・ブロック”と“デーモン・ウェイ”は、スケートボード、スノーボード、サーフィンといったアクションスポーツのカルチャーに、ミュージックやアートをミックスさせ、90年代のストリートカルチャーをリードするブランドとしてDCを成長させてきた。常識を打ち破る革命的なDNAを受け継ぐブランドスピリット は、これからもストリートをPUSHし続ける。

【 お問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL：0120-32-9190 https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/

「AT-2」特設ページ（2月6日(金)正午より公開） https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-at-2

公式Instagramアカウント @dcshoes_japan https://www.instagram.com/dcshoes_japan

公式TikTokアカウント @dcshoes_japan1994 https://www.tiktok.com/@dcshoes_japan1994(https://www.instagram.com/dcshoes_japan)