DC Shoesより、シューズ内をクールに保つベンチレーションシステムを搭載したパフォーマンスシューズ「AT-2」が復刻！2026年2月6日(金) より発売
AT-2（Grey/Black/Lime） \16,500
アメリカ・カリフォルニア州発のフットウェア＆アパレルブランド「DC Shoes（ディーシー シューズ）」では、 2026年春夏シーズンの新作として、2000年代初頭に登場した通気性に優れたパフォーマンスシューズ「AT-2（エーティー・ツー）」のベンチレーション機能をさらに高めて復刻し、2026年2月6日（金）より発売します。販売はDC Shoes直営店舗、DC Shoes公式サイト、DC Shoes取り扱い店舗です。
2000年代初頭、BMXやモトクロスといったアクションスポーツでは、シューズの耐久性や高いグリップ力、衝撃吸収性に加え、存在感のある厚めのタンが支持され、当時主流だったファットなスタイルのスケートカルチャーとも深く結びついていました。「AT-2」は、 DCの独自機能「AEROTECH ベンチレーションシステム」により、アクションスポーツに必要な機能を発揮するモデルとして、当時高い人気を誇った一足です。今回復刻する「AT-2」は、インソール全体にVENT HALL（無数の通気口）を新たに搭載し、通気性をさらに高めています。
「AEROTECH ベンチレーションシステム」は、内蔵されたエアフローチャンネルによってシューズ内の空気を循環させ、中足部のTPUシャンクを通して足元に“風”を送り込み、靴内部の温度をコントロール。シューズの側面はメッシュ素材で通気性に優れ、暑い時期や長時間の着用でも蒸れにくく、クールで快適な履き心地をキープします。DCの革新的なテクノロジーとスケートカルチャーのDNAが融合した「AT-2」は、DCのルーツへのリスペクトと現代的な機能性が交差する、新時代のアイコンシューズとして蘇ります。
また、2026年3月19日（木）には、第2弾カラーとして、春夏シーズンらしいポップなマルチカラーとモノトーンにレッドを効かせた2色が新たに登場します。
2026年2月6日（金）発売 「AT-2」「AT-2 SE」製品概要
DC Shoes独自の通気システム「AEROTECH ベンチレーションシステム」を搭載
2000年代初頭に人気を博した、クールで快適な機能性とスケートカルチャーが融合した人気モデルの復刻版
「AT-2」特設ページ(https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-at-2)は2月6日(金)正午より公開。
■ AT-2（エーティー・ツー）
価格：\16,500（税抜 \15,000） 発売日：2026年2月6日（金）
サイズ： 25.5～29.0, 30.0cm
カラー： Grey/Black/Lime（グレー/ブラック/ライム）、Black/White（ブラック/ホワイト）、White/Black/White（ホワイト/ブラック/ホワイト）
Grey/Black/Lime
Black/White
White/Black/White
■ AT-2 SE（エーティー・ツー SE）
価格：\17,600（税抜 \16,000） 発売日：2026年2月6日（金）
サイズ： 25.5～29.0, 30.0cm
カラー： Brown/Tan/Snake（ブラウン/タン/スネーク）
「AT-2 SE」は、ヘビ柄のレザーとヌバックを組み合わせたアッパーが特徴。
その他の仕様は「AT-2」と同様です。
Brown/Tan/Snake
2026年3月19日（木）発売 「AT-2」製品概要
■ AT-2（エーティー・ツー）
価格：\16,500（税抜 \15,000） 発売日：2026年3月19日（木）
サイズ： 25.5～29.0, 30.0cm
カラー： Black/Multi（ブラック/マルチ）、Black/Grey/Red（ブラック/グレー/レッド）
2026年3月26日（金）に発売する第2弾カラーの「AT-2」。
春夏シーズンらしいポップなマルチカラーと、モノトーンにレッドを効かせた2色が新たに登場。
Black/Multi
Black/Grey/Red
【TECHNOLOGY】
AEROTECH（エアロテック）
DC Shoesの独自機能「AEROTECH ベンチレーションシステム」によりインソール内を空気が抜ける構造。中足部のTPUシャンクを通じてシューズ内の熱を放出し、暑い時期や激しく動いた時でも足元をクールに保ち快適。
INSOLE（インソール）
インソール全体にVENT HALL（無数の通気口）が新たに搭載され、TPUシャンクへの通気性がさらに向上。
TPU CAGE（TPUケージ）
サイドを包み込むTPUケージで横方向の安定性が向上し、メッシュインサートで高い通気性を確保。 DCのビッグロゴがポイント。
AIRBAG（エアバッグ）
ヒールに内蔵したTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材のエアバッグが衝撃を吸収し、柔らかな履き心地。
ULTRA PADDED TONGUE（ウルトラ パデッド タン）
フィット感を高める極厚のシュータン。
STICKY RUBBER（スティッキーラバー）
衝撃吸収性と耐摩耗性に優れたスティッキー ラバーアウトソールにDCの商標である「ピルパターン」トレッドを採用。
UNI-LITE（ユニ・ライト）
非常に軽く優れた柔軟性と強度を備えたハイパフォーマンスミッドソール。
【 DC Shoes（ディーシー シューズ）について 】
1994年、DC Shoesはスケートボード業界に強烈なインパクトを与えながら、アメリカ・カリフォルニア州で誕生した。創始者である“ケン・ブロック”と“デーモン・ウェイ”は、スケートボード、スノーボード、サーフィンといったアクションスポーツのカルチャーに、ミュージックやアートをミックスさせ、90年代のストリートカルチャーをリードするブランドとしてDCを成長させてきた。常識を打ち破る革命的なDNAを受け継ぐブランドスピリット は、これからもストリートをPUSHし続ける。
【 お問い合わせ先 】
ボードライダーズジャパン TEL：0120-32-9190 https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/
「AT-2」特設ページ（2月6日(金)正午より公開） https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-at-2
公式Instagramアカウント @dcshoes_japan https://www.instagram.com/dcshoes_japan
公式TikTokアカウント @dcshoes_japan1994 https://www.tiktok.com/@dcshoes_japan1994(https://www.instagram.com/dcshoes_japan)