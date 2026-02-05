【2/14(土)】株式会社グルメ杵屋が運営する大阪木津卸売市場にくまモン登場！熊本県産品の特設朝市を開催

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋（本社：大阪市、代表執行役社長：椋本充士）は、2026年2月14日(土)、当社が運営する大阪木津卸売市場において、熊本県のPRキャラクター「くまモン」を迎えた来場イベントを開催いたします。

当日は、定例で実施している朝市にあわせ、熊本県産の旬の農水産物を取りそろえた特設販売コーナーを展開し、市場全体で熊本県の魅力を発信する“熊本ジャック”を実施いたします。

また、熊本県産商品をご購入いただいたお客様を対象に、くまモンとの記念撮影会も実施し、熊本の食と魅力を五感でお楽しみいただける一日を提供いたします。

イベントの見どころ

大阪・関西万博出店企画「オオサカKizuなイチバ」による“熊本ジャック”

大阪・関西万博に出店した「オオサカKizuなイチバ」の取り組みを大阪木津卸売市場で展開。熊本県PRキャラクター「くまモン」も登場し、熊本の魅力を発信するとともに、熊本県産物のPRを通じて復興に取り組む産地を応援します。

＊当日の参加企業

万博にも出店！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/129_1_6d612e4ef8b3eb728fbb2f9783903f8d.jpg?v=202602050321 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/129_2_931c16beb71c240fad42671165a93a50.jpg?v=202602050321 ]

朝市と連動した“食”による熊本応援施策

「“食”で熊本を応援する」というメッセージを継続的に発信するため、大阪木津卸売市場の朝市とご当地キャラクターの来場施策を連動。朝市のにぎわいと相乗効果を生み出し、来場者の回遊性および購買促進を図ります。

ファミリーで楽しめる体験型イベント

お子さま連れのご家族にも楽しんでいただけるよう、くまモンとの記念撮影会を実施。家族で参加しながら、熊本を応援できる体験型企画です。

大阪木津卸売市場「“熊本ジャック”朝市」概要

日 時 ：2026年2月14日（土）

場 所 ：大阪木津卸売市場（大阪市浪速区敷津東）

内容 ：熊本県営業部長兼しあわせ部長、“くまモン”が大阪木津卸売市場朝市に来場

：くまモンによる出展者PR及び、くまモンダンスの披露

取材について

個別取材 ：市場担当者インタビュー可（事前申込制）

撮影ルール ：来場者の映り込み配慮／通行導線の確保にご協力ください。

■株式会社グルメ杵屋について

1967年に設立した当社は、チェーン展開によるレストランの黎明期である1971年に実演手打うどん「杵屋」1号店を開店して以来、うどん・そばを中心に多様な業種業態のレストラン事業を展開してまいりました。加えて、Ｍ&Ａ等を重ねることで、１.ニッポンの食の魅力を国内外に適正な価格で提供する事業、２.地域から求められる生活に欠かせない事業、３.参入障壁の高い事業などにチャンレンジし、近年では機内食事業や、業務用食品製造事業や日本語学校など業容を拡大してまいりました。

■大阪木津市場について https://kizu-ichiba.com/company/

大阪木津市場は、300年を超える歴史を誇り“食い倒れのまち”大阪の台所として、大阪市民の生活を支えてきました。2000年代には大阪を拠点とする(株)グルメ杵屋のグループとなり2007年からは市場のリニューアルにも着手し再開発を実現、2010年にグランドオープンいたしました。大阪ミナミの中心街である難波エリアから徒歩圏という恵まれた立地にありながら敷地面積は約5,300坪の規模を誇り、民間の地方卸売市場としては日本最大級の施設の一つと言われています。

