【資格の学校TAC】公認会計士×税理士コラボ！『プロという選択』オンラインセミナーは2/11(水・祝)実施！
TAC公認会計士講座と税理士講座のコラボ企画
■2月11日（水・祝）に特別セミナーを開催！
「生涯役立つ資格」に学生のうちにチャレンジしてみませんか？
資格の学校TACで講師としても活躍中の公認会計士と税理士の実務家が、それぞれの資格の魅力をお話しします！
士業としての働き方・勉強について知りたい方が必見の内容になっていますので、是非お気軽にご参加ください！
日 時：2026年2月11日（水・祝） 19：00～20：00
登壇者：安達 直輝 講師（TAC公認会計士講座）
三原 啓文 講師（TAC税理士講座）
形 式：Zoomを使用したウェビナー形式で実施いたします
参加方法：下記のボタンよりご予約ください。
ご予約はこちらから :
https://lp.tac-school.co.jp/-20260211--_03-LP11.html
オンライン（Zoomウェビナー）にて開催いたします。
▼詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/event_20260211.html
■春から勉強を始めてみませんか？
□無料セミナー・個別相談も充実！
今後の学習を具体的に考えている方は必見！
様々なセミナーやスタッフとの個別相談も定期的に実施していますのでお気軽にご参加ください！
□講義の無料体験も実施中！
会計資格の勉強を始めてみたい方へ！TACの講義の雰囲気を無料体験できます！
分かりやすく、質が高いと好評の講義をぜひ体験してください！
▼ TAC公認会計士講座｜ 詳細はコチラ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei.html
▼ TAC税理士講座｜ 詳細はコチラ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri.html
資格の学校TACとは？
～プロフェッションの養成を通して社会に貢献～
TACの企業理念は、“プロフェッション”としての人材の養成です。
プロフェッションprofessionとは、英語のprofess=「神の前で宣言する」を語源とし、中世ヨーロッパでは神に誓いを立てて従事する職業として、神父や法律家、会計士、医者、教師、技術者などの知識専門家を指していました。そして神の詔命によってプロフェッションとなった人々には、社会や市民に対する大きな責任と厳しい倫理観が求められました。 21世紀を迎え新たな時代を拓かなければならないわが国にあって、TACは既存のプロフェッションの養成だけではなく、時代が求める新しいプロフェッションの創造を通して社会に貢献していく「プロフェッション創造企業」でありたいと考えています。
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/