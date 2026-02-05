【ニューエラ】『ドラえもん』オリジナルコレクションより新作のゴルフアイテムを2月12日（木）に発売

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、日本を代表するキャラクター


『ドラえもん』とのオリジナルコレクションから、新作のゴルフアイテムを、ニューエラストア各店、


並びにニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)と全国のニューエラ取扱店舗正規ディーラーにて2月12日（木）に発売いたします。


※ニューエラストアでは店舗によって展開のないアイテムもございます。店舗在庫の確認はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご参照ください。



これまでにも多くの支持を得ているニューエラキャップをかぶるドラえもんが、ゴルフをプレーしてい


る姿や、「勝利」を花言葉に持つ月桂樹と組み合わせたドラえもんなどが登場しています。



また、キャップだけでなく、バケットハットやポロシャツ、カートバッグとしても使用可能なミニサイ


ズのトートバッグ、ドライバー用のヘッドカバーなども展開いたします。



【ラインアップ】　※価格はすべて税込　


[9FIFTY(TM)]　各6,380円



［9FORTY(TM)］　各4,620円 　　　　　　　　　　　　［9FORTY(TM) A-Frame on Par］　各5,280円







［9TWENTY(TM) Cloth Strap]　各4,620円　　　　　　　　[Bucket-01]　各5,280円








[Short Sleeve Mid Neck T-shirt]　各8,800円






［Short Sleeve Polo Shirt］　各8,800円






［Tote Bag Mini］4,950円　　　　　　　　　 ［Headcover -Driver-］6,050円 　


※ドライバーはセットではありません






【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/doraemon