【TAC教員採用試験】2026年合格目標「セレクト本科生B」「速修セレクト本科生A」春割キャンペーン実施中！今から始めて効率的に教員合格を目指そう！

春割キャンペーン概要

TAC株式会社TAC教員採用試験 春割キャンペーン

■ キャンペーン期間 現在実施中 ～ 2026年3月31日（火）

■ 対象コース ・セレクト本科生B（プレミアム） ・速修セレクト本科生A（プレミアム）

■ 対象学習メディア Web通信講座 / ビデオブース＋Web講座

■ キャンペーン特典 通常受講料より 30,000円または10,000円OFF（科目数により変動）

■ こんな方におすすめ 2026年度の教員採用試験合格を目指す方（社会人・既卒・大学生など） 特に、忙しい社会人の方、今から本格的に学習をスタートする方、教職教養を効率的に学びたい方におすすめです。

対象コースのポイント

TAC教員採用試験 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin.html

▼【教職教養を学習するなら】速修セレクト本科生A（プレミアム）

教職教養の最重要科目（教育原理・教育法規・教育心理）をコンパクトな「速修講義」で効率学習！ 必須論点・頻出論点にスポットを当てた講義によりスリム化され、学習時間を大幅短縮。 論文対策・面接対策・一般教養・専門教養・県別対策から必要な科目だけ自由にセレクト可能。 あなた専用のカリキュラムで、無駄なく2026年合格を目指せます。

詳しくはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_sokuselect2.html

▼【教職教養の学習が必要ない方】セレクト本科生B（プレミアム）

春割対象の「セレクト本科生B（プレミアム）」は教職教養を含まないコースです。多様な自治体・校種・教科・選考区分（一般・特別・経験者など）に対応した科目自由選択制。 合格に本当に必要な対策だけをピンポイントで実施できる柔軟なコースになります。

詳しくはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_select2.html

TAC教員講座の強み

教員採用試験の最新傾向を徹底分析したオリジナル教材 公開模試・論文添削・面接指導で本試験まで手厚くフォロー。 Web通信・ビデオブースなど、多彩な受講スタイルで忙しい方でも無理なく学習継続可能です。

さらに、大学等の教職課程・教育実習不要で教員免許を取得できる「教員資格認定試験」（小学校二種免許状 / 高等学校(情報)一種免許状）の対策コースも充実！ 難易度の高い1次記述試験や2次実践試験に特化したカリキュラムで、独学では難しい部分を手厚くサポート。近年問い合わせが増加しており、注目を集めている資格取得ルートとして人気です。

TAC教員採用試験 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/