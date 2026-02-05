2026年2月6日（金）東京都中央区の築地駅前に「魚民 築地駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額の新店オープン記念セール”を実施！
「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年2月6日(金)に「魚民 築地駅前店」をリニューアルオープンいたします。
リニューアルオープン記念セール！
◆リニューアルオープン記念セール（※）
開催期間：2026年2月6日（金）～2026年2月7日（土）の2日間限定
実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。
（※）ご留意事項
・店内でのご飲食にかぎります。
・一部対象外商品がございます。
・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。
・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。
・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
この機会にぜひ「魚民 築地駅前店」でご飲食をお楽しみください。
「魚民」について
“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”
「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。
ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。
魚民 築地駅前店 店舗情報
開店日時：2026年2月6日（金） 11：30～
営業時間：土・日～木 11：30～0：00
金 11：30～3：00
住 所：東京都中央区築地2-11-10 築地K-1ビル1階・2階
電話番号：03-3541-3788
席 数：116席
喫 煙 室 ：あり
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871075/
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes