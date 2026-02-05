2026年2月6日（金）東京都中央区の築地駅前に「魚民 築地駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額の新店オープン記念セール”を実施！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年2月6日(金)に「魚民 築地駅前店」をリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープン記念セール！

◆リニューアルオープン記念セール（※）

開催期間：2026年2月6日（金）～2026年2月7日（土）の2日間限定

実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。

（※）ご留意事項

・店内でのご飲食にかぎります。

・一部対象外商品がございます。

・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。

・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。

・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

この機会にぜひ「魚民 築地駅前店」でご飲食をお楽しみください。

「魚民」について

“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”

「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

魚民 築地駅前店 店舗情報

開店日時：2026年2月6日（金） 11：30～

営業時間：土・日～木 11：30～0：00

金 11：30～3：00

住 所：東京都中央区築地2-11-10 築地K-1ビル1階・2階

電話番号：03-3541-3788

席 数：116席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871075/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes