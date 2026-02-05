心理的資本（PsyCap）を高める学びと実践のプラットフォーム、名称を「PsyCap Base」へリニューアル

株式会社Be&Do

株式会社Be&Do（本社：大阪府大阪市、代表取締役：石見一女）は、PsyCap Master（心理的資本開発指導士）認定講座の受講者・認定者向けオンラインコミュニティの名称を、2026年2月5日（木）より「PsyCap Base（サイキャップ・ベース）」へ変更いたしました。

心理的資本に関する学習・活動・共創を行う実践者が集まるオンラインコミュニティ

■ 名称変更の背景と目的

本コミュニティでは、心理的資本（Psychological Capital／通称：PsyCap）に関する基礎理論と開発方法に関する学びを修了し、実社会での活用を目指す皆様の活動支援に注力しています。

これまで受講者・パートナー間の連絡ツールとして機能していたWebサイトを、単なる連絡網にとどまらず、「知を共有し、互いに心理的資本を高め合う拠点（Base）」へと進化させるべく、このたび名称およびロゴデザインを一新いたしました。

■ 本プラットフォームの利用対象となる講座・資格について

「PsyCap Base」は、主に以下のプログラムに参加するメンバーによって構成されるクローズド・コミュニティです。

PsyCap Master（心理的資本開発指導士）の認定者コミュニティ

PsyCap Master（サイキャップ・マスター）認定講座

心理的資本（PsyCap）の学術的背景に基づき、理論と開発実践について体系的に学ぶ講座です。自身や周囲の「HERO（Hope, Efficacy, Resilience, Optimism）」を高める介入手法を習得し、組織や個人のウェルビーイング向上を牽引する人材を育成しています。受講修了し認定後は、認定者コミュニティにて継続学習に取り組んでいます。

→PsyCap Master（心理的資本開発指導士）認定講座(https://be-do.jp/service/psycap-master/)

HEROICライセンスパートナー（HLP）

HEROICライセンスパートナー

心理的資本の状態を可視化し、組織・人材のリスクと伸びしろを発見する「HEROIC（ヒロイック）診断」の活用ライセンスを保有するパートナー制度です。人事コンサルタントや社内担当者などが、データに基づいた組織活性化や人材育成を行うための専門的なノウハウを共有しています。

→HEROICライセンスパートナーとは(https://be-do.jp/licence-heroic/)

■ 新名称「PsyCap Base（サイキャップ・ベース）」に込めた想い

この場所が、メンバー一人ひとりにとって以下の存在であることを目指しています。

- それぞれのフィールドでHEROを発揮するための「基地（Base）」- いつでも安心して立ち返れる心の「土台（Base）」- 実践知を共有し、明日へのチカラを蓄える「場所（Base）」■ ロゴデザインについて心理的資本に関する学びと共創の場「PsyCap Base（サイキャップ・ベース）」

新しいロゴにあしらわれた4色のハートは、心理的資本の4要素（HERO）を象徴しています。また、多様な行動特性（4つのタイプ）を持つ人々が集い、それぞれの目標に向かって進んでいく姿を表現しました。

■ 今後の展望

「PsyCap Base」へのリニューアルを機に、メンバー間の交流促進、ナレッジシェアの仕組みや機会づくりをさらに強化します。私たちは、心理的資本の実践を通じて、人的資本経営の推進と、一人ひとりがイキイキと活躍できる社会の実現に貢献してまいります。