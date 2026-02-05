業界トップ水準の年間休日120日導入で働き方改革を推進

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里、代表取締役：保坂 明）は、社員一人ひとりがさらに健康的で持続的に働くことができる環境構築を目指して、2026年4月1日からの新事業年度において、所定年間休日数を117日から120日へ拡大いたします。

サービス業では、少子高齢化による労働人口の減少や、働き方の多様化に伴う人材確保の困難さから、深刻な人手不足が続いています。パチンコ業界においても優秀な人材確保と定着化は、店舗運営の維持やサービス品質を保つうえで喫緊の課題となっております。

当社は、「人材の力」が継続的な成長を支える最大の資本であり、競争優位の源泉であると位置づけています。その考えのもと、従業員一人ひとりが能力を十分に発揮できるよう、「多様な人材が活躍できる企業風土づくり」「人材育成を通じた人材力の強化」「働きやすい職場環境づくり」を柱に、継続的に取り組んでまいりました。

このたびの施策では、サービス業においてトップクラスの休日数を実現する取り組みであり、従業員のワークライフバランスの向上に加え、採用競争力の強化や人材定着の促進を目指していきます。

今後も、従業員が長期的なキャリアを築きながら仕事とプライベートの調和を図り、能力を発揮し続けられる職場環境の整備を推進してまいります。

（参考）日本企業の休日数状況（UAゼンセン加盟組織平均）

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。全国46都道府県に390店舗（2026年2月現在）を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム採用サイト：https://www.recruit.dynam.jp/

・ダイナム公式サイト：https://www.dynam.jp

・ダイナム公式X：https://twitter.com/dynamjp

・ダイナム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/dynamjp

株式会社ダイナムジャパンホールディングスについて

信頼と夢を育む百年の挑戦という企業理念を掲げ、日本全国にパチンコホールを展開する株式会社ダイナムを含む３社のパチンコホール経営会社および、その他グループ会社を保有する持株会社です。2012年8月香港証券取引所に株式上場（香港証券取引所メインボード／証券コード：06889）