2026年2月6日（金）埼玉県さいたま市の宮原駅前に「魚民 宮原東口駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額のリニューアルオープン記念セール”を実施！

写真拡大 (全5枚)

株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年2月6日(金)に「魚民 宮原東口駅前店」をリニューアルオープンいたします。


リニューアルオープン記念セール！




◆リニューアルオープン記念セール（※）


開催期間：2026年2月6日（金）～2026年2月7日（土）の2日間限定


実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。



（※）ご留意事項


・店内でのご飲食にかぎります。


・一部対象外商品がございます。


・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。


・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。


・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



この機会にぜひ「魚民 宮原東口駅前店」でご飲食をお楽しみください。



「魚民」について





“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”


「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。


ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。







魚民 宮原東口駅前店　店舗情報



開店日時：2026年2月6日（金）　16：00～


営業時間：日～木・祝　16：30～0：00


　　　　　金・土　　　16：00～3：00


住　　所：埼玉県さいたま市北区宮原3-323 前島商店宮原ビル2階


電話番号：048-652-9688


席　　数：99席


喫 煙 室 ：あり


U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871073/



会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes