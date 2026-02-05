「第8回本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティション」開催! 【開催日時】2026年2月23日（月・祝）14:00～18:00

日本酒造組合中央会

全国約1,600の蔵元(本格焼酎・泡盛、日本酒、本みりん)が所属する日本産酒類最大の団体である日本酒造組合中央会（所在地：東京都港区、会長：大倉治彦）は、2026年2月23日（月・祝）にグランドプリンスホテル高輪（港区）にて、「第８回本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティション」の決勝戦を開催いたします。

今年のテーマは「日本の文化（食文化を含む）や自然を感じさせるカクテル」です。日本固有の風土、四季、食材、伝統、感性といった要素を本格焼酎・泡盛の個性と掛け合わせ、その価値をカクテルという表現で体現することが求められます。

当日は（一社）日本ホテルバーメンズ協会の全国12支部の予選を勝ち抜いた10名の精鋭のバーテンダーが、オリジナルカクテルの味、見た目の美しさ、サービスを競い合い、表彰式とパーティーを行います。

またコンペティションは一般観覧者を募集しております（有料）。プロによる白熱した競技を間近で観覧できるほか、全国の本格焼酎・泡盛の試飲、ベーシックカクテルの体験、前年優勝者によるレクチャー付きカクテル制作体験、ペアリングフード提供など来場者参加型の多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

なお、今回エントリーされたカクテルはコンペティション終了後も各選手が所属するホテルやバーにて提供される予定です。本格焼酎・泡盛の新たな楽しみ方に出会えるこの機会に、ぜひ会場へお越しください。

◆イベントの見どころ

全国10名の精鋭バーテンダーによるコンペティション

全国12支部の予選を勝ち抜いた10名のバーテンダーが本格焼酎・泡盛をベースにしたオリジナルカクテルで技と創造性を競います。

オリジナルカクテル試飲＆表彰式パーティー

10名のバーテンダーが創作した10種類のオリジナルカクテルのほか、全国から集めた本格焼酎・泡盛、昨年度優勝者カクテル、ペアリングフードとともに楽しめます。

・ 全国の本格焼酎・泡盛の試飲

コンペティションを中継モニターで観覧しながらゆっくりと全国の本格焼酎・泡盛数十種類の試飲が出来ます。

・ ベーシックカクテルの試飲・制作体験

誰でも作れるを目的に中央会が考案した本格焼酎・泡盛ベーシックカクテル6種類を前年度優勝者から直接学びながらカクテル制作を体験でき、初心者でも気軽に参加可能です。

来場者参加型企画＆お土産プレゼント

来場者投票で選ばれる第2回「オーディエンス賞」を実施。アンケート回答者にはミニチュアボトル3本セットを進呈します。

◆「第8回本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティション」開催概要

■イベント名称：第8回本格焼酎＆泡盛カクテルコンペティション

■主催：日本酒造組合中央会

■協力：一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会

■後援：独立行政法人酒類総合研究所

■開催日時：2026年2月23日(月・祝)14:00～18:00

14:00～ 受付

14:30～ コンペティション

16:30～ 表彰式＆パーティー

■特設HP：https://cocktail2026.jp/

コンペティション表彰式試飲

■出場者＊敬称略・順不同：選手名（所属ホテル 店舗名）

日高 慶一朗（横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ バー ベイ・ウエスト）

長門 良樹（BAR GATE）

古賀 光（ザ・リッツ・カールトン福岡 The Lobby Lounge & The Bar）

丸山 和輝（オーセントホテル小樽 メインバー キャプテンズ・バー）

壇 由樹（ホテル日航大阪 夜間飛行）

藤田 修康（グランドエクシブ浜名湖 ゴルフ&スパリゾート ラウンジ Dolce）

尾山 卓生（オーセントホテル小樽 トップラウンジ ポールスター）

森西 一樹（ホテルメトロポリタン ダイニング＆バー オーヴェスト）

吉澤 翔太（ホテルニューオータニ バーカプリ）

川勝 隆斗（京王プラザホテル オーロラ）

■開催会場：グランドプリンスホテル高輪 B1(〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1)

■アクセス：品川駅から徒歩約5分 / 高輪台駅から徒歩3分

＜チケット購入方法＞

チケットぴあ： http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2601346

チケット料金：お一人様 3,500円（税込） ペアチケット 6,000円（税込）

※ミニカクテルチケット４枚付き、ペアリングフード（立食形式）あり

来場者：定員200名

＜一般のお客様からのお問合せ先＞

第８回 本格焼酎&泡盛カクテルコンペティション運営事務局

（株式会社ダブリュピッチ内）

担当：横尾 080-5671-5126

E-mail： yokoo@wpz.co.jp （受付時間：10:00～18:00）

※土日、祝日のお問い合わせについては、翌営業日以降の対応となります。

◆日本酒造組合中央会

全国約1,600社の酒類（本格焼酎・泡盛、日本酒、本みりん）メーカーが所属する日本酒業界最大の団体。酒類業界の安定と健全な発展を目的とし、1953年に設立。「國酒（こくしゅ）」とされる日本酒、本格焼酎・泡盛について情報発信することで、国内外へ幅広く認知向上させる活動に取り組んでいる。

■公式HP：https://www.honkakushochu-awamori.jp/

■本格焼酎・泡盛インスタグラム：https://www.instagram.com/japan_shochu/