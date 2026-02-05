世界的ヒットで注目のMEGUMIが次にプロデュースするのは“平成グラビアドラマ”グラビアアイドルとして平成を駆け抜けた実体験をもとに、「ABEMA」で配信ドラマを初プロデュース！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2027年配信予定のグラビアアイドルをテーマにしたオリジナルドラマ『グラビア』の制作および主演女優オーディションの開催を決定したことをお知らせいたします。

本作は、俳優としてブルーリボン賞助演女優賞を受賞するなど確かな演技力を誇る傍ら、プロデューサーとしても世界的ヒットを記録したNetflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」や、2026年公開予定の映画『FUJIKO』を手掛けるなど、国内外で高い評価を得るMEGUMIが、配信ドラマとして初めて企画・プロデュースを手掛ける意欲作。本作では、MEGUMI自身が所属するコンテンツスタジオ「BABEL LABEL」のプロデューサーとして制作に参画。同じくサイバーエージェントグループである「ABEMA」との強力な連携により、グループの総力を挙げた制作体制で挑みます。2000年代、バブルの残り香と不景気が混ざり合う芸能界で、MEGUMI自身が目撃し、体験してきた数々のエピソードを「着想の原点」としたオリジナルストーリーで構成され、コンプライアンスという言葉が浸透する前、圧倒的なエネルギーの中で「何者かになりたい」と必死に生き抜いたグラビアアイドルたちの輝きを描く、渾身のエンパワーメントドラマです。

これまでABEMAオリジナルドラマでは、『透明なわたしたち』がアジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門において、日本のメディアとして初めて最優秀賞を受賞。『スキャンダルイブ』 では第38回東京国際映画祭 TIFFシリーズ公式出品するなど、作品クオリティの高さやエッジの効いたテーマ性などを評価いただいてまいりました。

本オーディション開催にあたってMEGUMIは、『無茶苦茶だけど、圧倒的なエネルギーに満ちた芸能界の中で、当時のグラビアアイドルたちはそれぞれの弱さを抱えながらも、「何者かになりたい」と前のめりに生きていました。誰もが何者かになれる可能性を持つ一方で、コンプライアンスや他人の言葉に縛られ、動けなくなっている人も多いのではないでしょうか。そんな"今"の時代にこそ土臭く、必死に、何かを掴もうと生き抜いた、あの頃のグラビアアイドルたちの見事な生き様をお届けしたいと今作を企画いたしました。是非この力強い物語を一緒に作りましょう！』（※文末にコメント全文記載）と、コメントを寄せています。

さらに、エグゼクティブ・プロデューサーには、映画『正体』で第48回日本アカデミー賞 最優秀監督賞を受賞し、Netflixシリーズ「イクサガミ」が世界的大ヒットを記録したトップクリエイター・藤井道人（BABEL LABEL）が参画します。

このプロジェクトの始動に合わせ、物語の鍵を握る主演女優を決定するオーディションを本日2月5日（木）１２時より開始いたします。演技経験の有無を問わず、広く全国から「何者かになりたい」という熱い意志を持つ女性の方々を一般公募いたします。

オーディションに関しての詳細は以下サイトよりご確認ください。

ABEMAオリジナルドラマ 『グラビア』公式サイトURL：https://abema.tv/lp/gravure-onair

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■MEGUMI コメント全文

バブルの残り香と不景気が混ざり合った2001年。私はグラビアアイドルとしてデビューしました。

まだ「コンプライアンス」という言葉が広がる前、無茶苦茶だけど、圧倒的なエネルギーに満ちた芸能界の中で、

当時のグラビアアイドルたちはそれぞれの弱さを抱えながらも、「何者かになりたい」と前のめりに生きていました。

そして時代は大きく変わりました。

誰もが何者かになれる可能性を持つ一方で、コンプライアンスや他人の言葉に縛られ、動けなくなっている人も多いのではないでしょうか。

そんな"今"の時代にこそ土臭く、必死に、何かを掴もうと生き抜いた、

あの頃のグラビアアイドルたちの見事な生き様をお届けしたいと今作を企画いたしました。

そんなグラビアアイドルを演じて頂く方々のオーディションを開催いたします。

是非この力強い物語を一緒に作りましょう！

お待ちしています。

MEGUMI

■プロフィール

1981年生まれ、岡山県出身。俳優・プロデューサー。

映画『台風家族』『ひとよ』（ともに2019年）への出演で、ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。

近年は映像プロデューサーとしても活動の幅を広げ、コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」にプロデューサーとして参加。

企画・プロデュースを手がけたNetflix作品『ラヴ上等』は世界的ヒットを記録した。

2026年公開予定の映画『FUJIKO』では、長編映画として初めて企画・プロデュースを担当。

また、国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT」のファウンダーとして、日本映画・日本文化の魅力を世界に発信している。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■ABEMAオリジナルドラマ『グラビア』概要

配信日時： 2027年予定

■スタッフ

企画・プロデュース： MEGUMI

エグゼクティブ・プロデューサー： 藤井道人

制作： BABEL LABEL

製作： ABEMA

■オーディション概要

応募期間：2026年2月5日（木）12時00分～3月1日（日）23時59分まで

応募資格：2026年2月5日時点で、18歳～29歳の女性で、水着を着用して演技ができる方。

※演技経験は問いません。国籍は問いませんが、日本国内に在住の方。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

