不動産クラウドファンディング「FunFund」12号ファンド初自社募集満額成立にて募集終了

株式会社フロンティアハウス

総合不動産事業を展開する株式会社フロンティアハウス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：佐藤 勝彦、以下「当社」）が運営する不動産クラウドファンディング「FunFund(https://funfund.jp/)」（ファンファンド）にて、2026年1月29日より募集を開始した「FunFund12号ファンド(https://funfund.jp/fund/14)」（以下「本ファンド」）は、募集金額4,000万円に対し申込金額9,673万円のご応募をいただき、応募率241％で満額成立となりましたことをお知らせいたします。多くの投資家の皆さまよりご関心を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。今後も皆さまのご期待に沿えるよう、魅力的な商品組成に努めてまいります。

■本ファンドの概要

本ファンドは神奈川県横浜市神奈川区、京急線「神奈川新町」駅徒歩8分に所在する1棟収益アパート（総戸数10戸）が投資対象です。2017年9月に当社が取得、安定した稼働率で運用を行い現在も満室稼働をしております。本ファンドは運用期間中に得られるインカムゲイン（賃料）を配当原資とするファンドとなります。

ファンド名：FunFund#12（横浜市神奈川区・1棟収益アパート）(https://funfund.jp/fund/14)

募集金額 ：4,000万円

（出資可能金額1万円～）

想定利回り：8.0％ （年利）

運用期間 ：6ヶ月

2026年2月18日（水）～

2026年8月17日（月）

募集期間 ：2026年1月29日（木）12：00 ～

2026年2月5日（木）12：00

募集形態 ：抽選式

分配予定日：2026年9月4日（金）

（元本償還と同時）

FunFund#12 詳細はこちら :https://funfund.jp/fund/14

■「FunFund」サービス概要

「FunFund」は「不動産投資をより身近に、より多くの方に」届けることをミッションに、1万円から投資可能な、楽しさと堅実さを兼ね備えた商品ラインナップの拡充に努めております。

また、当社は東証TOKYO PRO Market上場企業として、高度なガバナンス体制の構築と、適時適切な情報開示を徹底し、経営の透明性を確保しております。総合不動産会社として、この強固な財務基盤と管理体制を礎に、投資家の皆さまが安心して資産運用をお任せいただける存在であり続けるよう、邁進してまいります。

■株式会社フロンティアハウス 会社概要

名称 ：株式会社フロンティアハウス

設立 ：1999年

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 勝彦

住所 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：総合不動産事業

上場市場：東証TOKYO PRO Market 5528

株式会社フロンティアハウス コーポレートページ(https://www.frontier-house.co.jp/)

不動産クラウドファンディング「FunFund」サービスページ(https://funfund.jp/)

宅地建物取引業 国土交通大臣(4)第7325号／不動産特定共同事業許可番号 神奈川県知事 第19号／第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第1492号建設業／神奈川県知事 許可(特-4)第69497号／賃貸住宅管理業 国土交通大臣(02)第002760号／一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第16818号