ベクターHD、完全準同型暗号（FHE）技術に対する概念実証を開始

株式会社ベクターホールディングス

株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 美和子、以下「ベクターHD」）は、データのプライバシー保護と高度な利活用を両立させる完全準同型暗号（以下「FHE」）技術を対象とした概念実証（PoC）を開始いたしました。本実証では、Cornami, Inc.（以下「Cornami社」）が開発するFracTLcore(R)プラットフォームを用い、暗号化されたままのデータを実用的な性能で処理可能かという観点から、FHEワークロードの実運用適性を検証します。これは、エクイニクス・ジャパン株式会社（以下「エクイニクス社」）が運営するデータセンター内に検証環境を構築し、NVIDIA H100をベンチマークとして比較評価を行うことで、当該プラットフォームの適応可能性を検証するものです。

完全準同型暗号（FHE）技術のイメージ

1. 背景

医療、金融、公共分野など機密性の高いデータを扱う領域では、「データを安全に守る（秘匿）」ことと「データを利活用する（分析）」ことの両立が課題となってきました。FHEは、データを復号せず暗号化したまま計算できるため、外部環境を信頼する必要のない「ゼロトラスト」なデータ処理を実現する技術として注目されています。一方で、計算負荷が非常に高く、実運用への適用が難しいという課題もありました。ベクターHDは、FHEの実務利用を重要テーマと位置づけ、計算負荷の課題を解決し得るCornami社のFracTLcore(R)プラットフォームに着目し、実用化に向けた検証に着手しました。

2. 実証内容

本実証では、FHEの典型的なユースケースに基づき、以下の領域における実用性を検証します。

・ 機密データ分析の効率化

生データを開示せずに、医療記録・金融取引・政府統計などの分析／集計が可能か。

・ 組織間でのセキュアなデータ共有と共同分析

複数銀行間での不正検知や病院横断の疫学研究において、機密を保持したまま共通の分析結果を得られるか。

・ ゼロトラスト・クラウドの実現

暗号化データを平文に触れずに検索・処理できる、プライバシー保護型クラウドサービスとしての実現性。

また、本実証は、安定した電力供給および高い運用信頼性を有するデータセンター環境で上記の評価を行うことが重要であるとの考えから、エクイニクス社が運営する、AIおよびHPC用途を想定した電力・冷却・ネットワーク環境を備えた最先端データセンター内に検証環境を構築し、実運用を想定した設置性、運用性、拡張性を含めた総合的な評価を行います。

3. 今後の展望

ベクターHDは本実証を通じて、FHEを用いた暗号化データ処理が実運用に適応可能かを技術的に検証します。成果や有効性が確認された場合には、医療・製薬、金融、公共・研究機関など、機密性の高いデータを扱いながら高度な分析や演算処理が求められる組織を主な対象に、FHEを前提とした次世代計算基盤の提供に向けた事業検討を進めてまいります。

今後は本実証で得られる知見を基に、パートナー企業との連携を通じてVARとしての提供モデルや導入形態を具体化し、ハードウェアアクセラレータとFHE技術を組み合わせた安全なデータ利活用の実現を目指します。

