バガブー × アーティポッペ リミテッドエディション 日本上陸

バガブージャパン株式会社

発売となるのは、限定生産のバガブーフォックス5リニュー用サンキャノピー。

エレガントなジャガード織りの質感と、時代の先を見据えた未来志向のビジョンを融合させています。

日本のマルベリーシルクとコットンを織り込んだジャカード生地はゴールドからパープルへと虹色に輝き、ストローラーに洗練された存在感を与えます。

A Coveted Collaboration羨望のコラボレーション

親になるということは、自分を控えめにし、角を丸め、自己表現よりも実用性を選ぶことだと暗黙の了解がある。

でも、自分を待ち受ける新たな章が、自分を犠牲にすることを望まないとしたら？

むしろ、より大胆に輝いてほしいと誘うとしたら？

この精神こそが、バガブーとアーティポッペのコラボレーションの核心です。個性、洗練されたデザイン、そして子供と共に人生を臆することなく歩む自由を称えること--これこそが、二つのオランダブランドが共有する理念です。今回のコラボレーションでは、バガブーの最も象徴的なストローラーのための限定版サンキャノピーを発表しました。大胆でありながら洗練されたコラボレーションモデルは、両ブランドが提唱する自由を体現しています。

A Design That Moves With Youあなたと共にあるデザイン

柔らかな手触りのジャガード織りのファブリックには、日本産桑絹とコットンを使用。光によってゴールドとパープルの光沢を放つベースに、アーティポッペの象徴であるアルゴスモチーフをあしらっています。このクジャクの羽模様のモチーフは、ギリシャ神話に登場する100の目を持つ巨人を意味し、守護の象徴とされています。

光と共にきらめき、ゴールドやパープルに変化する虹色のファブリックは、様々に変化する感情や環境を映し出し、そしてその中へ飛び込もうと誘い出しているかのよう。

なめらかで軽い肌触りは、貴重な日本の桑絹とコットンを用いたジャカード織りによるもので、両ブランドの職人技とミニマルな美学へのこだわりを体現しています。Bugabooのフォックスストローラーと組み合わせることで、エレガントな質感が未来志向のビジョンと融合しています。

「バガブーとアーティポッペは、現代の子育ての最先端をいく象徴的なブランドです。自らの価値観で親としての在り方を再定義する現代のロールモデルたちに愛されています。オランダ発のデザインと、自己実現と自由な移動を躊躇なく追求する共通の理念で知られる両社。このコラボレーションは、その共通のビジョンを具現化したものです。」 アレッサンドラ・エリア、ブガブー グローバル最高マーケティング責任者

Product Specifications製品情報バガブーXアーティポッペ リミテッドエディション フォックス5サンキャノピー背面にはお子さまの様子を覗くことができるピーカブーウィンドウストローラーに取り付け時のイメージ

希望小売価格100,000円（税込み）

＊伊勢丹新宿店限定商品/ ＊ストローラーは別売りです/ ＊本製品はバガブー フォックス5リニュー用のサンキャノピーです

バガブーについて

1999年の創業以来、バガブーは象徴的なベビーカーデザインで育児用品の概念を刷新してきました。B Corp認証企業として、自らのリズムで生きる現代の親たちのために、持続可能で安全、かつ革新的な製品を提供しています。

アーティポッペについて

2012年創業のアーティポッペは、スタイルと職人技を融合させた高級ベビーキャリアを創り出しています。親が直感を信頼し、赤ちゃんと絆を深めながら自由に世界を移動できるよう支援することを目的としています。

Bugaboo 公式サイト :

https://www.bugaboo.com/jp-ja

商品に関するお問い合わせ先：

バガブージャパン カスタマーサービス

(メール)service.jp@bugaboo.com ☏050-3523-2035