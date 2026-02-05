「楽器のはんこ」新登場！

株式会社　高速オフセット

紙ってるは、新商品「楽器のはんこ」を発売開始しました。

新商品「楽器のはんこ」は、音楽好きさんにぴったり！“名前入り×楽器イラスト”のオリジナルはんこです。

連絡帳や楽譜にポンッと押すだけで
あなたらしさがぐっと引き立ちます。


卒部記念やプレゼントにもおすすめ！
世界にひとつだけのハンコ、作ってみませんか？


楽器のはんこのご購入はコチラ :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKDJ39GG




■ 選べる豊富な楽器イラスト

「自分の楽器だけ売っていない…」
そんな経験をした方にも手に取っていただけるよう、
できる限り幅広いパートをカバーしています。





■製品情報

・楽器のはんこ


・ 価格：1,820円（税込・送料無料）


・お問い合わせ：e-commerce@kousoku-offset.co.jp



Kamittellは、かわいいハンコシリーズを展開してまいります。