「楽器のはんこ」新登場！

株式会社 高速オフセット紙ってるは、新商品「楽器のはんこ」を発売開始しました。新商品「楽器のはんこ」は、音楽好きさんにぴったり！“名前入り×楽器イラスト”のオリジナルはんこです。

連絡帳や楽譜にポンッと押すだけで

あなたらしさがぐっと引き立ちます。

卒部記念やプレゼントにもおすすめ！

世界にひとつだけのハンコ、作ってみませんか？

楽器のはんこのご購入はコチラ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKDJ39GG

■ 選べる豊富な楽器イラスト

「自分の楽器だけ売っていない…」

そんな経験をした方にも手に取っていただけるよう、

できる限り幅広いパートをカバーしています。

■製品情報

・楽器のはんこ

・ 価格：1,820円（税込・送料無料）

・お問い合わせ：e-commerce@kousoku-offset.co.jp

Kamittellは、かわいいハンコシリーズを展開してまいります。