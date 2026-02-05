【千葉ジェッツ】Bリーグ初「NBA PAINT × 千葉ジェッツ」コラボ、グッズ完売に加え、異例の“クリエイティブ・ジャック”でファンを魅了！

株式会社千葉ジェッツふなばし

千葉ジェッツでは、NBA公認アーティスト「NBA PAINT」とのコラボレーションにおいて、限定グッズの販売に加え、試合会場やSNSを連動させた多角的な演出を実施いたしました。Bリーグ初となるこの試みは、バスケットボールとアートが融合した新たなエンターテインメントの形として、多くのファンから高い評価を得たことをお知らせいたします。

◆NBA PAINT × 千葉ジェッツコラボについて▶ https://chibajets.jp/news/detail/id=24012

■ 1. ライブドローイング：目の前で完成する「選手の熱狂」

試合当日のハーフタイムには、NBA PAINT氏によるライブドローイングを実施いたしました。

・ライブ感の創出： 会場ビジョンに、千葉ジェッツの選手たちが独特のタッチで描かれていく過程を公開。

・ファンの反応： 実際に描かれる工程を目の当たりにしたブースターからは、完成した瞬間に大きな拍手が沸き起こるなど、一体感を生み出すイベントとなりました。

【 ▼ライブドローイングの様子はこちら 】

https://x.com/chibajets/status/2017086462106488984?s=46&t=J05qkNhhq6tIlNsjlwDYTw(https://x.com/chibajets/status/2017086462106488984?s=46&t=J05qkNhhq6tIlNsjlwDYTw)

■ 2. SNSでのリアルタイム発信：現実とイラストが交差する新演出

今回のコラボでは、SNSを通じたデジタルコミュニケーションにおいても新たな試みを行いました。

・会場入りショット×イラスト： 選手が会場入りする際の私服姿（アライバル写真）を撮影し、その場でNBA PAINT氏のイラストと合成。「リアルとアートの融合」を、選手がコートに立つ前のタイミングでリアルタイムに発信しました。

・即時性のインパクト： 「今まさに会場にいる選手」がアート化されるスピード感に、SNS上では「おしゃれすぎる」「全選手分見たい」といった驚きの声が溢れ、高いエンゲージメントを記録しました。

富樫勇樹 選手渡邊雄太 選手金近廉 選手瀬川琉久 選手

■ 3. ゲームデーを彩るトータル・ビジュアル・コラボレーション

試合告知からプログラム、会場演出に至るまで、あらゆるタッチポイントで「NBA PAINT」の世界観を展開しました。

・試合告知ビジュアル： 対戦カードをNBA PAINT流に描き下ろし。これまでにないポップかつダイナミックなビジュアルで、新規層の関心も惹きつけました。

・ゲームデープログラム： 表紙や中面にコラボイラストを大胆に採用。単なる情報誌ではなく「持ち帰りたくなるコレクターズアイテム」としての価値を付加しました。

試合告知ビジュアルゲームデービジュアルMVP賞ビジュアル1MVP賞ビジュアル2

■ 4. 徹底した会場演出のジャック

今回のコラボレーションでは、会場での演出も「NBA PAINT」の世界観に染め上げました。

・選手入場＆選手交代ビジョン： 選手入場時や選手交代時に大型ビジョンに映し出される選手画像を、NBA PAINT氏による描き下ろしイラストに変更。試合という緊迫した雰囲気の中にも、コラボならではの楽しみ要素を盛り込みました。

富樫勇樹 選手ナシール・リトル 選手ディー・ジェイ・ホグ 選手渡邊雄太 選手

【 ▼コラボレーション選手入場の様子はこちら 】

https://x.com/chibajets/status/2019011517405159537?s=46&t=J05qkNhhq6tIlNsjlwDYTw(https://x.com/chibajets/status/2019011517405159537?s=46&t=J05qkNhhq6tIlNsjlwDYTw)

・リボンビジョン＆フォントの統一： コート周りを囲むリボンビジョンのテキストやフォントまでも、NBA PAINT氏の独特なタイポグラフィ仕様に切り替え。会場の隅々にまでアートワークを行き届かせることで、今回のコラボを最大限に生かした演出を施しました。

■ 5. グッズ販売実績

コラボグッズは大きな反響をいただき、平日にも関わらず開場直後から多くのブースターの皆さまで売り場が賑わい、完売アイテムが相次ぎました。

コラボ商品詳細▶ https://chibajets.jp/news/detail/id=24028

コラボグッズ販売１.コラボグッズ販売２.コラボグッズ販売３.コラボグッズ販売４.コラボグッズ販売５.コラボグッズ販売６.コラボグッズ販売７.コラボグッズ販売８.

【 NBA PAINT（NBAペイント）とは 】

米国を拠点に活動し、NBAの選手やチームロゴをあえてWindowsの「ペイント」ソフトで描いたような、シュールで愛らしいタッチで表現するイラストレーター。

その「完璧すぎない」独特の作風は、NBA公式や現役スター選手たちからも絶大な支持を得ており、これまでに数多くのNBAチームとも公式コラボレーションを実現させてきました。

◆SNSについて

公式X：https://x.com/nba_paint

公式Instagram：https://www.instagram.com/nbapaints/