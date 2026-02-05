宝鐘マリン、今度はタイピングで出航～！Steam(R)版『ホロタイプ お宝ゾンビの島』発売！ゲーム内アイテムが当たるキャンペーンも開始！

株式会社ビサイド

株式会社ビサイド（本社：東京都立川市、代表取締役社長：南治 一徳、以下ビサイド）は、インディーゲームプロジェクト「B-SiDE」として開発したSteam(R)向け新作タイピングゲーム『ホロタイプ お宝ゾンビの島』を、ホロライブプロダクションが提供する二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、2026年2月5日（木）に発売したことをお知らせいたします。

また、発売を記念して、ゲーム内で出題される「ホロライブタレントのボイス」をファンの皆様から募集する「第1回 ホロタイプ名言・迷言大募集！キャンペーン」を本日より開始いたします。

『ホロタイプ お宝ゾンビの島』ストアページ

ご購入はこちら！：https://store.steampowered.com/app/4195460/

■『ホロタイプ お宝ゾンビの島』とは？

宝鐘マリン、今度はタイピングで出航～！

クレイジー・オリーちゃんのイタズラで、船長の大事なお宝が「お宝ゾンビ」に変身！？

ゾンビになった「お宝」（ホロライブメンバー）達を、タイピングで救い出せ！

本作は、ホロライブ所属タレントたちの「ボイス」をタイピングする、新感覚のタイピングアクションゲームです。

謎の島でゾンビウイルスに感染し、大暴れする「お宝」たち。プレイヤーはホロライブの迷セリフをタイピングして、お宝ゾンビを治療し元の姿に戻します。

ホロライブの迷セリフが飛び交う、前代未聞のタイピングゲーム！ここに開幕！

果たして、プレイヤーとマリン船長の愛は「お宝」たちを救えるのか！？

■ 総勢74名のホロメンお宝が登場！ 推しのセリフを打ちまくれ

登場するホロライブメンバーはなんと74名。タイピングに成功すると、お宝は元の姿に戻ってゲットすることができます。推しのあの名言や迷言が、ゲーム画面を飛び交います！

■ 迷セリフでゾンビを治療！ 白熱のボス戦・スコアアタック

各ステージでは、選択したホロメンとその仲間たちが「お宝ゾンビ」となって次々と登場します。表示される「ホロライブの迷セリフ」をタイピングで打ち込み、お宝ゾンビたちを治療していきましょう！

ステージの最後には、体力が多く手強いボスが君臨！

長文で繰り出されるハチャメチャな迷セリフを攻略して、大事なお宝を取り戻してください。

さらに、タイピング技術を競う「スコアアタックモード」も実装。他のプレイヤーとスコアを競うオンラインランキングで、上位を目指しましょう！

■ 集めたお宝（ホロメン）を「お宝コレクション部屋」に飾ろう

救い出したメンバーやゲットしたお宝は、船長の「お宝コレクション部屋」に自由に飾って遊ぶことができます。お気に入りのメンバーを並べるもよし、同じお宝を部屋いっぱいに埋め尽くすカオスな部屋を作るもよし。あなただけの「推し部屋」を作り上げてください。

■ コンプリートを目指せ！「ボイスコレクション」

本作の大きな目的の一つは、タイピングを通じて「ボイス」を集めることです。

入力に成功したボイスは「ボイス図鑑」に次々と登録されていきます。すべてのジャンル・難易度をクリアし、図鑑のコンプリートを目指しましょう。

さらに、コレクションしたボイスには「元動画へのリンク」機能を搭載。気になったボイスの出典元（配信アーカイブ）へ即座にジャンプし、どのようなシチュエーションで生まれた名言・迷言なのかを確認できる、ファン必携のデータベースとしても楽しめます。

■ PV[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XL6M4DHrTiM ]

■【第1回】ホロタイプ名言・迷言大募集！キャンペーン 開催！

『ホロタイプ お宝ゾンビの島』では、今後もアップデートで新しいセリフ（ボイス）を追加していく予定です。 そこで、ゲーム内で出題してほしい「ホロライブタレントのボイス」を大募集いたします！

配信を盛り上げた楽しい「名言」や、思わず笑ってしまう「迷言」など、あなたがゲームでタイピングしたいとっておきのセリフを投稿してください。 ホロライブのリスナーの皆様はもちろん、タレントご本人様からの投稿もお待ちしております！

【募集概要】

「ホロタイプ お宝ゾンビの島」で出題される「ホロライブタレントのボイス（YouTube動画の切り抜き箇所）」を募集します。

【スケジュール】

第1回 投稿締め切り

2026年2月23日（月）23:59 まで。

※第2回以降も開催予定です

【投稿方法】

ゲーム内タイトル画面のバナーから遷移できる「投稿用サイト」から投稿してください。

※投稿ルール・採用について詳しくは、投稿用サイトに掲載されている内容をご確認ください

【採用特典】

見事採用された方には、以下の特典をご用意しております。

・お名前の掲載

ゲーム内「ボイス図鑑」に、採用者様の「お名前」を記載させていただきます。

・ゲーム内アイテムのプレゼント

ゲーム内アイテム「宝鐘マリン（銀）」をプレゼントいたします！

「宝鐘マリン（銀）」は3個集めると、よりレアな「宝鐘マリン（金）」を追加で獲得できる特別なアイテムです。

おひとり様、何回でも投稿が可能です。

ぜひ、多くの名言を投稿してください！

■東京ゲームダンジョン11で試遊可能

2月8日(日)に東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催される「東京ゲームダンジョン11」のビサイドブースでは『ホロタイプ お宝ゾンビの島』を試遊展示いたします。

試遊いただいた方には、ノベルティとしてオリジナルポストカードをプレゼント！ぜひビサイドブースへお立ち寄りください。

「東京ゲームダンジョン11」とは

「東京ゲームダンジョン11」は、国内でゲーム制作を行う個人や小規模チームが制作するデジタル・ゲーム(インディーゲーム)の展示会です。

◆商品概要

本作品は株式会社シー・シー・エム・シーが展開するインディーゲームブランド "holo Indie"の参加作品です。

本作品は "holo Indie" の審査及び規約をもとに、配信・収益化の許諾を受けております。

参考リンク:株式会社シー・シー・エム・シー公式サイト:https://ccmc-corp.com/

◆B-SiDE について

B-SiDE （ビーサイド）は、株式会社ビサイドのインディーゲームプロジェクトです。音楽やインディーゲームなど、スタッフの愛と情熱が極端に詰まったコンテンツを制作していきます。

◆株式会社ビサイドについて

株式会社ビサイド（BeXide Inc.）は、1999年設立のゲーム制作会社です。

コンソール向けからスマートフォン向けまでプラットフォームを問わず幅広くゲーム開発を行い、自社ではインディータイトルもリリースしています。

代表作はプレイステーションの『どこでもいっしょ』シリーズで、キャラクターの「トロ」が多くの方に親しまれています。

公式ウェブサイト：https://bexide.co.jp

公式X（@bexide）：https://x.com/bexide

公式Discord：https://discord.gg/8v6pTArdar

公式TikTok(@bexide.inc)：https://www.tiktok.com/@bexide.inc