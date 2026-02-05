バージョンアップして新登場！Synthesizer V 2 AI 『小春六花』『夏色花梨』『花隈千冬』3月5日発売！

株式会社AHS

株式会社AHS（東京都台東区、代表取締役 兼 CTO：フア カンル）は、歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V」の次世代「Synthesizer V 2」シリーズの専用歌声データベース『小春六花』『夏色花梨』『花隈千冬』を3月5日より全国のパソコンソフト取扱店・オンラインストア、ダウンロードサイト等にて販売開始することを発表いたします。

Synthesizer V 2 AI 『小春六花』『夏色花梨』『花隈千冬』3月5日発売

「Synthesizer V 2」は、強力な音声処理エンジンを搭載し、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作ることができる歌声合成ソフトウェアです。直感的で柔軟なユーザーインターフェースにより快適な制作環境を提供します。最新のAI合成音声エンジンにより更なるレンダリングの高速化、ピッチ編集機能の最適化を実現し、スムーズでより高速な編集を可能にします。



『小春六花』『夏色花梨』『花隈千冬』は合同会社TOKYO6 ENTERTAINMANTのキャラクターです。一般社団法人 小樽観光協会を中心としたコラボレーション企画『小樽潮風高校Project』等で、多くのユーザーに愛されております。



歌声合成ソフトウェアとしましては2021年よりSynthesizer Vシリーズで展開。 このたびSynthesizer V 2専用歌声データベースとしてリファインされたことにより、より細やかな設定にも対応し、さらに豊かな歌い上げが可能となります。



『小春六花』は、声優「青山吉能」の声を元に制作した、明るく元気で、声に芯もありつつ語尾には声が抜けていく余韻もあるオールジャンルに対応できる歌声データベースです。

対応ボーカルスタイル: Pops/Soft/Kawaii/Mellow/Ballade/Emotional/Adult



『夏色花梨』は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、伸びのある高音と幅広い音域が特徴的な歌声データベースです。POPSやロックは勿論、オールジャンルにご使用頂けます。

対応ボーカルスタイル: Pops/Bright Pops/Power Pops/Soft/Kawaii/Cool/Rock



『花隈千冬』は、声優「奥野香耶」の声を元に制作した、低音が豊かで、ブレス感のある声が特徴のオールジャンルに対応できる歌声データベースです。

対応ボーカルスタイル: Pops/Soft/Kawaii/Mellow/Power/Emotional/Adult



また、現在発売中の各キャラクターの「Synthesizer V」専用歌声データベースをお持ちのお客様を対象とした特別価格でのご提供を、AHSストア及びAHSダウンロード(Dreamtonicsアカウント内およびAHSマイページからご購入可能)にてご用意しております。

『小春六花』はバージョン1のAI版、スタンダード版のどちらのユーザー様も対象となります。

スターターパックでご取得いただいた歌声データベースも対象となりますので、バージョン1の各キャラクター歌声データベースをお持ちのお客様はぜひご利用ください。

本日発表した製品については、2月24日(火)20時からの『AHS公式生放送第222回(https://www.ah-soft.com/ustream/)』にて、ゲストに小春六花のCVを担当されている青山吉能さん、そして合同会社TOKYO6 ENTERTAINMENT代表の赤迫さんをお迎えして詳しくご紹介いたします。

販売製品概要

プレスリリース：2026年2月5日(木)

発売日：2026年3月5日(木)

販売製品一覧 （価格はすべて税込み表記です）

Synthesizer V 2 AI 小春六花（パッケージ版） 10,780円

Synthesizer V 2 AI 小春六花 ダウンロード版 9,680円

Synthesizer V 2 AI 小春六花 AHSユーザー特別版（パッケージ版） 8,580円 ※1

Synthesizer V 2 AI 小春六花 SV1小春六花優待版（パッケージ版） 6,600円 ※2

Synthesizer V 2 アップグレードコード (小春六花) 4,950円 ※3



Synthesizer V 2 AI 夏色花梨（パッケージ版） 10,780円

Synthesizer V 2 AI 夏色花梨 ダウンロード版 9,680円

Synthesizer V 2 AI 夏色花梨 AHSユーザー特別版（パッケージ版） 8,580円 ※1

Synthesizer V 2 AI 夏色花梨 SV1夏色花梨優待版（パッケージ版） 6,600円 ※2

Synthesizer V 2 アップグレードコード (夏色花梨) 4,950円 ※3



Synthesizer V 2 AI 花隈千冬（パッケージ版） 10,780円

Synthesizer V 2 AI 花隈千冬 ダウンロード版 9,680円

Synthesizer V 2 AI 花隈千冬 AHSユーザー特別版（パッケージ版） 8,580円 ※1

Synthesizer V 2 AI 花隈千冬 SV1花隈千冬優待版（パッケージ版） 6,600円 ※2

Synthesizer V 2 アップグレードコード (花隈千冬) 4,950円 ※3

※1 AHSユーザー特別版は、製品登録済みのAHS製品をお持ちの方限定のお得なパッケージです。AHSストア限定での販売で、購入には製品登録済みの対象製品のシリアル番号が必要となります。



※2 「優待版」はAHSストア限定で発売する、ご購入製品と同一キャラクターのSynthesizer V 専用歌声データベースをお持ちのユーザー専用商品です。



※3 「アップグレードコード」はDreamtonicsアカウント内およびAHSのマイページから購入可能な、ご購入製品と同一キャラクターのSynthesizer V 専用歌声データベースをお持ちのユーザー専用商品です。

関連リンク

Synthesizer V 2 AI 小春六花製品ページ

https://www.ah-soft.com/synth-v/rikka2/



Synthesizer V 2 AI 夏色花梨製品ページ

https://www.ah-soft.com/synth-v/karin2/



Synthesizer V 2 AI 花隈千冬製品ページ

https://www.ah-soft.com/synth-v/chifuyu2/

株式会社AHSについて

株式会社AHSは、VOCALOID(TM)やSynthesizer V、Recotte Studio、VOICEPEAK、CeVIO、VOICEROIDシリーズなどのクリエイト系ソフトウェア、Cloneシリーズ、ぴた声をはじめとした素材集、その他各種ソフトウェア、教育や3Dなど各種ソリューションまで幅広く企画、販売を行っております。またOEMやライセンス販売、開発受託なども行っており、日本市場にとどまらず世界に通用する製品を常に提供していくことを目指しております。

小春六花/夏色花梨/花隈千冬 (C) TOKYO6 ENTERTAINMENT

Synthesizer V (C) Dreamtonics