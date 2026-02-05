【前編はTikTok総再生回数※1000万回突破】内藤煌成（主演）のショートドラマ「名探偵チロル」のバレンタイン編が公開！！

写真拡大 (全14枚)

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）はチロルチョコと家族をテーマにしたショートドラマ「名探偵チロル」のバレンタイン編（第５話、第６話）をチロルチョコ公式Instagram、YouTube、TikTok、Xにて2月5日より公開します。




続編制作の経緯

ショートドラマ「名探偵チロル」は「チロルチョコ〈バラエティパック〉」のリニューアル発売を記念してチロルチョコ公式Instagram、YouTube、TikTokにて2025年10月10日（金）より第１話~第４話までを公開。累計総再生回数は1000万回※を突破しました。公開後、多くの続編希望のお声をいただき、今回バレンタイン編が制作されました。


※広告配信を含む、名探偵チロル（第１話~第４話）のTikTok総再生回数。（2026年2月5日現在の数値）


作品概要



５歳の男の子「知良るいと」が「名探偵チロル」として家族のいざこざや、会社のごたごた、恋のすれ違いやバイト先の問題も「謎は、チロっと溶けた！」の決め台詞と共にチロルチョコ1粒で解決！家族とチロルをテーマにした笑えてちょっとほっこりする、ウルトラハートフルポップキュートスペシャルショートドラマ！



バレンタイン編では甘酸っぱい恋のはじまりを「名探偵チロル」が解決!?



【第５話について】


るいとの姉「ましろ」が彼氏の「れいと」とはじめて話した甘酸っぱいバレンタインエピソード！新キャストとして、テレビ番組「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」の出演で話題となった仲俣 由菜がナコ役で登場！



【第６話について】


第６話はバレンタイン前日、るいとの兄「さくや」がバイト先のスーパーで起こしたハプニングがきっかけで常連客の「いちご」と急接近！？


新キャストとして映画・ドラマ・バラエティ番組など多方面で活躍中の坂ノ上 茜が常連客のいちご役で出演！



ティザー動画はコチラ


https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official/video/7602518487021522196





名探偵チロルの動画はコチラ！

Instagram　 : https://www.instagram.com/tirolchoco_official/(https://www.instagram.com/tirolchoco_official/)


YouTube　　: https://www.youtube.com/@tirolchoco_official(https://www.youtube.com/@tirolchoco_official)


TikTok　　　: https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official(https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official)　


ストーリー

第５話　ましろのドタバタバレンタイン


それは、去年のバレンタイン。チロルチョコをきっかけにましろに芽生えた初めての気持ち。この気持ちは一体...？！ましろとれいとの甘酸っぱい出会いの物語。





第6話　さくや、春のはじまり？事件！


バレンタイン前日、またもやスーパーで大失敗をして落ち込むさくや。店長とるいとに背中を押され、チロルチョコを手に走り出した先で、さくやを待っていた意外な展開とは..？！





キャスト（名探偵チロル 第５話　第６話）

知良（ちろ）家



内藤煌成 /名探偵チロル(知良るいと） 役

2019年10月7日生まれ。スマイルモンキー所属。


主な出演作は、TBS金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』や人気YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」、その他CM多数出演。飾らない言葉と可愛い表現力で人気急上昇中！








本島 純政 / 兄：知良 さくや 役

2023年「仮面ライダーガッチャード」主演


主な出演作


ドラマ「未成年～未熟な俺たちは不器用に進行中～」（読売テレビ）


ドラマ「スクープのたまご」（TBS）


映画「禍々女」


舞台「光が死んだ夏」








安原 琉那 / 姉：知良ましろ 役

2006年11月11日 千葉県出身。


エーライツ所属


主な出演作：


テレビドラマ「ブラッシュアップライフ」(近藤麻美 役)／映画「耳をすませば」(月島雫 役)





■各話ゲスト


第５話



西山 蓮都 / ましろの彼氏：れいと役

出演作


舞台「HUNTER×HUNTER」THE STAGE3（主演・ゴン役）


テレビドラマ NTV「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（白瀬千冬役）








仲俣 由菜/ましろの親友:ナコ役

出演作


TV「水曜日のダウンタウン」『名探偵津田』
第4話「～電気じかけの罠と100年の祈り～」
（AP高木尚美役）


TV「私は整形美人」（岸本杏奈役）







第６話



忠津 勇樹 / スーパーの店長役

出演作


TikTokチャンネル「ただつわたなべ」


(フォロワー：12万人）







坂ノ上 茜/スーパーの常連客 いちご役

出演作


BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」（町中華ファミリー ）


MBSラジオ「アッパレやってまーす！月曜日」（レギュラー出演）


テレビ東京「ウルトラマンX」（ヒロイン 山瀬アスナ役）


フジテレビ系 ドラマ「監察医 朝顔」（愛川江梨花役）


映画「熊本の彼氏」（ヒロイン 佐伯美咲役）





楽曲：katawara「春よ」（名探偵チロル バレンタイン編）


katawara

shogo（ギターボーカル)とsetsuka（ピアノボーカル)からなる音楽ユニット。


双方が作曲、演奏、アレンジ、映像の全てを手掛け、ノスタルジックな世界観と共に、聴き心地の良いサウンドを追求する。



X
https://x.com/___katawara___
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCsU6REJiZJGgYkx5mZkFZgw
Instagram
https://www.instagram.com/___katawara___
tiktok
https://www.tiktok.com/@___katawara___





■原宿・渋谷に名探偵チロルポスターが出現！

バレンタイン編公開を記念して、名探偵チロル扮する内藤煌成くんのコミカルな表情とかわいい一言を掲載したポスターが原宿・渋谷エリアに登場！ぜひお気に入りのポスターを見つけてみてください♪


掲載期間：2026年2月9日（月）～2月15日（日）


掲載場所：原宿エリア（東京都渋谷区神宮前周辺）


　　　　　渋谷エリア（渋谷区神南1丁目周辺／MIYASHITA PARK内渋谷横丁周辺）



画像はイメージです。


画像はイメージです。

staff

○広告会社


株式会社 ContentAge


○制作会社


TY0 Third


○ECD（エグゼクティブクリエイティブディレクター）


宮澤豪臣


○CD（クリエイティブディレクター）


山下榛野


○企画／コピーライター


山口都紀


山下榛野


○PR（プロデューサー）


山室剛士


○制作


南風原慧


佐々木皓生


○監督／アートディレクター


ワタナベトモヤ


○デザイナー


小阪将央


○撮影


工藤雄太


○照明


河原宗平


○スチールカメラマン


山中将希


○編集


戸谷拓嗣


中山郁恵


○衣装


沓澤りさ


○ヘアメイク


塩山千明


○キャスティング


熊澤萌


○ビジネスプロデューサー


山田輝


○楽曲


katawara「春よ」


○脚本


桐本絵梨花


○メディアプランナー


石松古都美


○イラストレーター


琥珀雨


【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/


公式HP ：https://www.tirol-choco.com/


公式Instagram ：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/


公式X ： https://x.com/TIROL_jp


公式LINE：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true


公式TiKTok：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official