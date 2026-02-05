【OZmall】会員数500万人を突破！グルメ、旅、ビューティーなど、編集コンテンツと予約サービスを軸に支持を獲得

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営するおでかけメディア「OZmall(オズモール)」は、会員数500万人を突破したことをお知らせ致します。1996年のサービス開始から30年を迎える現在も、会員数は堅調に増加しています。オズモールは、編集部によるオリジナル記事を中心としたWebメディアと、厳選された店舗・施設の予約サービスを併せ持つライフスタイルプラットフォームです。グルメ、旅、ビューティーなど、日常から記念日まで幅広いテーマを扱い実体験をもとにした情報発信を行っています。

■OZmall はこちら https://www.ozmall.co.jp/(https://www.ozmall.co.jp/)

特徴1：季節トレンドや社会ニーズを生かした特集企画

オズモールでは、季節ごとのトレンドや社会的なニーズを捉えた特集企画を展開しています。記事を通じて情報を得るだけでなく、そのまま行動につながる予約サービスやイベント体験までを用意することで、継続的な利用が生まれています。猛暑を避ける「夜のアフタヌーンティー」や自分の好きを追求する「おひとりさま」など、時代の変化に合わせたテーマ設定も特徴のひとつです。

特徴2：WebとSNSを横断したおでかけ情報の発信

編集部による話題のスポット・人の取材や体験をもとにしたオリジナルコンテンツは、Web記事に加えてSNSでも発信しています。おでかけの魅力が直感的に伝わるショート動画をはじめ、継続的な情報発信を行い、SNSの総フォロワー数は約88万人。複数の接点を通じて、情報収集から実際の行動につながるきっかけを提供しています。

特徴3：首都圏・関西・名古屋に広がるレストラン予約サービス

なかでもレストラン予約サービスは、首都圏を中心に関西・名古屋と約4,700軒の店舗を店舗を掲載し、年間の利用者数は約345万人となっています。アフタヌーンティーやホテルビュッフェといった華やかなプランのほか、記念日やプロポーズなど、特別なシーンでの利用を想定したプランも多く、とっておきのおでかけを探す場として活用されています。

オズモールは2026年に30周年を迎えます。これまで培ってきた編集視点を大切にしながら、今後もユーザーの生活に寄り添うメディアとして展開を続けていきます。なお、30周年を記念した特別コンテンツは来月公開予定です。

